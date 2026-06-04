Марко Рубио: Подржавамо Италијана за новог високог представника!

Аутор:АТВ
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Амерички државни секретар Марко Рубио осврнуо се на стање у БиХ и током саслушања пред Одбором за спољне послове Америчког конгреса, потврдивши да Сједињене Америчке Државе подржавају италијанског дипломату за новог високог представника.
Одговарајући на питања републиканског конгресмена Кита Селфа, која су се тицала ширења НАТО-а, ситуације на тзв. Косову и улоге високог представника у БиХ, Рубио је показао завидну упућеност у ситуацију на Западном Балкану те открио у којем правцу ће ићи америчка подршка.
„Постоји нови кандидат за високог представника у БиХ којег ћемо подржати. Ријеч је о господину из Италије за којег сматрамо да би обавио добар посао у помагању да се обезбиједи одређена стабилност на тој позицији“, изјавио је Рубио и додао:
„Мимо тога, остајемо ангажовани на овој теми, као што сте истакли, а то радимо и приватно. Посљедња ствар коју желимо да видимо јесте било каква врста сукоба тамо, било каква подјела, сецесија или ствари те природе које би створиле даљи конфликт“, нагласио је амерички државни секретар.
У Сарајеву је у току дводневна сједница Управног одбора Савјета за имплементацију мира (ПИК), на којој би требало да буде донесена одлука о насљеднику тренутног шефа ОХР-а.
Иако Рубио није изговорио пуно име, јасно је да се мисли на Антонија Занардија Ландија, 76-годишњег искусног италијанског дипломату. Уз њега, као главни кандидати пред чланицама Управног одбора ПИК-а помињали су се Рене Троказ и Вилијам Ругер.
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