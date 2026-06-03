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Због сумње да су фалсификовали потписе: ЦИК није овјерио странку Раме Исака за НС РС и ПС БиХ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 12:41

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Због сумње да су фалсификовали потписе: ЦИК није овјерио странку Раме Исака за НС РС и ПС БиХ

Централна изборна комисија БиХ је на данашњој 34. сједници није овјерила пријаву за учешће на Општим изборима 2026. године странци Снага народа – Рамо Исак за Парламентарну скупштину БиХ и Народну скупштину Републике Српске.

Ипак, Снага народа ће моћи учествовати на изборима за 10 кантона и федерални ниво.

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За ова два нивоа пријава није овјерена јер имају пуно потписа који нису валидни, односно утврђене су злоупотребе потписа и фалсификовања.

“Ми ћемо наступити према закону и овјерити и овакве политичке субјекте за неке ниже нивое, али ова масовна појава је нешто што је срамно обзиром да имамо учеснике у изборном процесу који ће сутра можда обављати битне функције”, казао је члан ЦИК-а Жељко Бакалар на сједници

На прошлој сједници ЦИК-а донесен је закључак да ће сви они који су фалсификовали потписе бити пријављени Тужилаштву БиХ због фалсификовања и злоупотребе потписа.

ЦИК БИХ-25122025

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ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

Странка “Мост 21”, иза које стоји Амир Реко који је планирао кандидовати Амира Пашића Фаћу на изборима, није добила овјеру пријаве ни за један ниво власти јер немају довољно потпис.

БПС Сефера Халиловића овјерена је само за Тузлански кантон и нити за један други ниво власти.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Рамо Исак

Избори 2026

фалсификовање потписа

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