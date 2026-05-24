ЦИК БиХ објавио прелиминарну листу политичких субјеката за Опште изборе

Аутор:

АТВ
24.05.2026 12:16

Фото: АТВ

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине објавила је прелиминарну листу пријављених политичких субјеката за Опште изборе у Босни и Херцеговини, који ће бити одржани 4. октобра.

Грађани БиХ на предстојећим изборима бираће чланове Предсједништва БиХ, заступнике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, као и представнике у ентитетским и кантоналним скупштинама.

У Републици Српској бирачи ће гласати и за предсједника Републике Српске.

Рок за пријаву политичких субјеката истекао је у петак, 22. маја, након чега је ЦИК објавио преглед свих пријављених странака и независних кандидата који планирају учествовати на изборима.

Политичке субјекте очекује и неколико наредних рокова у изборном процесу.

До 16. јуна потребно је поднијети пријаве за овјеру коалиција, док је 6. јули крајњи рок за достављање кандидатских листа.

Један од важнијих датума у наставку изборног процеса је и 5. аугуст, када ће политичке странке пријављивати компензацијске листе.

Предизборна кампања званично почиње 4. септембра, док су Општи избори заказани за 4. октобар.

Комплетну прелиминарну листу пријављених политичких субјеката за Опште изборе у БиХ погледајте на линку.


