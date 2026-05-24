Младићи погинули неколико дана прије матуре: У Богатићу Дан жалости због трагедије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одлуком Општинске управе, понедјељак, 25. мај 2026. године, проглашен је Даном жалости на територији Општине Богатић, након тешке саобраћајне несреће у којој су живот изгубила двојица деветнаестогодишњих матураната, Лазар Е. из Клења и Данијел П. из Петловаче.
У истом удесу, још двије особе су задобиле тешке тјелесне повреде.
Свијет
Рубио: Добре вијести о Ормуском мореузу стижу за неколико часова
Трагедија која је потресла цијелу Мачву догодила се у петак, око 22.40 часова, у насељеном мјесту Богатић. Према досадашњим информацијама из истраге, аутомобил у коме су се налазили страдали младићи је, из за сада неутврђених разлога, прешао у супротну траку и директно се сударио са другим возилом.
Лазар Е. и Данијел П., који су имали непуних 19 година, преминули су на лицу мјеста од задобијених повреда. Двије особе из другог аутомобила претрпјеле су тешке повреде и колима Хитне помоћи хитно су превезене у болницу, гдје им се љекари боре за живот.
Очевици наводе да је призор након директног судара био стравичан. Од силине удара, један аутомобил је завршио у каналу поред пута, док је други остао потпуно смрскан. Поред полиције и екипа Хитне помоћи, на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци који су извлачили страдале и повријеђене из уништених возила. Полицијски увиђај трајао је сатима, а надлежни органи тренутно провјеравају све околности, укључујући и снимке са оближњих надзорних камера, како би се утврдио тачан узрок ове несреће.
Република Српска
Амерички конгресмени са Караном: Важна сарадња у оквиру уставног поретка БиХ
Из Општинске управе Богатић упутили су изразе најдубљег саучешћа породицама страдалих младића:
"Због тешке саобраћајне несреће у којој су животе изгубила два наша млада суграђана, а два су тешко повријеђена, обавјештавамо јавност да ће понедјељак бити проглашен за Дан жалости. Овом приликом изражавамо најдубље саучешће породицама настрадалих", наводи се у званичном саопштењу.
Посебну тежину овој трагедији даје чињеница да су обојица младића били матуранти и да их је свега неколико дана дјиелило од прославе завршетка средње школе. Вијест о њиховој смрти у секунди је завила у црно Клење, Петловачу и цијели крај.
Сцена
Слоба Васић након изласка са клинике: ''Алкохол је био окидач, пријала ми је изолација''
"Прекјуче смо посљедњи пут били заједно у школи, смијали се и причали о матури. Нико од нас није могао да повјерује да ћемо их већ исте ноћи изгубити. Требало је да славимо, а сада их више нема", кроз сузе је испричао један од њихових школских другова. Мјештани додају да је туга неописива и да родитељи, умјесто свечаних одијела за матурско вече, својој дјеци спремају црнину.
Од настрадалих ученика потресним ријечима опростио се и комплетан колектив школе коју су похађали.
"Са дубоком тугом и невјерицом обавјештавамо јавност да су наши ученици трагично изгубили живот. Овај ненадокнадив губитак потресао је све ученике, запослене и родитеље. У овим тешким тренуцима изражавамо искрено саучешће породицама и пријатељима. Памтићемо их по њиховој младости, осмијесима, другарству и траговима које су оставили у нашој школи. Њихов прерани одлазак оставља велику празнину међу нама", саопштено је из школе.
Свијет
Жестоки одговор Русије на тероризам: Орешник, Кинџал и Циркон погодили војне циљеве у Украјини
Двојица тинејџера биће испраћени на вјечни починак данас. Сахрана Данијела П. заказана је за 12 часова, док ће тијело Лазара Е. бити сахрањено два сата касније, у 14 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму