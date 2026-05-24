Младићи погинули неколико дана прије матуре: У Богатићу Дан жалости због трагедије

24.05.2026 12:14

Погинули младићи код Богатића
Фото: Друштвене мреже

Одлуком Општинске управе, понедјељак, 25. мај 2026. године, проглашен је Даном жалости на територији Општине Богатић, након тешке саобраћајне несреће у којој су живот изгубила двојица деветнаестогодишњих матураната, Лазар Е. из Клења и Данијел П. из Петловаче.

У истом удесу, још двије особе су задобиле тешке тјелесне повреде.

Трагедија која је потресла цијелу Мачву догодила се у петак, око 22.40 часова, у насељеном мјесту Богатић. Према досадашњим информацијама из истраге, аутомобил у коме су се налазили страдали младићи је, из за сада неутврђених разлога, прешао у супротну траку и директно се сударио са другим возилом.

Призор на мјесту несреће био потресан

Лазар Е. и Данијел П., који су имали непуних 19 година, преминули су на лицу мјеста од задобијених повреда. Двије особе из другог аутомобила претрпјеле су тешке повреде и колима Хитне помоћи хитно су превезене у болницу, гдје им се љекари боре за живот.

Очевици наводе да је призор након директног судара био стравичан. Од силине удара, један аутомобил је завршио у каналу поред пута, док је други остао потпуно смрскан. Поред полиције и екипа Хитне помоћи, на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци који су извлачили страдале и повријеђене из уништених возила. Полицијски увиђај трајао је сатима, а надлежни органи тренутно провјеравају све околности, укључујући и снимке са оближњих надзорних камера, како би се утврдио тачан узрок ове несреће.

Из Општинске управе Богатић упутили су изразе најдубљег саучешћа породицама страдалих младића:

"Због тешке саобраћајне несреће у којој су животе изгубила два наша млада суграђана, а два су тешко повријеђена, обавјештавамо јавност да ће понедјељак бити проглашен за Дан жалости. Овом приликом изражавамо најдубље саучешће породицама настрадалих", наводи се у званичном саопштењу.

Умјесто одијела за матуру - црнина

Посебну тежину овој трагедији даје чињеница да су обојица младића били матуранти и да их је свега неколико дана дјиелило од прославе завршетка средње школе. Вијест о њиховој смрти у секунди је завила у црно Клење, Петловачу и цијели крај.

"Прекјуче смо посљедњи пут били заједно у школи, смијали се и причали о матури. Нико од нас није могао да повјерује да ћемо их већ исте ноћи изгубити. Требало је да славимо, а сада их више нема", кроз сузе је испричао један од њихових школских другова. Мјештани додају да је туга неописива и да родитељи, умјесто свечаних одијела за матурско вече, својој дјеци спремају црнину.

Од настрадалих ученика потресним ријечима опростио се и комплетан колектив школе коју су похађали.

"Са дубоком тугом и невјерицом обавјештавамо јавност да су наши ученици трагично изгубили живот. Овај ненадокнадив губитак потресао је све ученике, запослене и родитеље. У овим тешким тренуцима изражавамо искрено саучешће породицама и пријатељима. Памтићемо их по њиховој младости, осмијесима, другарству и траговима које су оставили у нашој школи. Њихов прерани одлазак оставља велику празнину међу нама", саопштено је из школе.

Двојица тинејџера биће испраћени на вјечни починак данас. Сахрана Данијела П. заказана је за 12 часова, док ће тијело Лазара Е. бити сахрањено два сата касније, у 14 часова.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

