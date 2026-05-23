Демонстранти напали полицију у Београду, огласило се Тужилаштво

23.05.2026 21:45

Учесници протеста на који су позвали студенти у блокади наставили су вечерас да нападају полицију распоређену око Пионирског парка, али их органи реда потискују.

Учесници протеста гађају полицију каменицама и другим предметима, а многи од њих су маскирани мајицама и марамама, јавио је Танјуг.

Скуп на Славији завршен је, како је и било најављено, нешто прије 20.00 часова.

Поједини учесници су при повратку са Славије порушили ограду код Предсједништва и на полицију бацили велики број пиротехничких средстава, каменица и других предмета.

Око Пионирског парка су јаке полицијске снаге, један кордон је код Скупштине града, један код споменика Цару Николају, а један код Предсједништва.

У Пионирском парку одржава се скуп грађана који подржавају предсједника Србије Александра Вучића и противе се блокадама.

Коментаришући нереде, предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић упитала је да ли је то оно што блокадери имају да понуде.

"Да имате овако нешто у Бриселу или у Паризу, или у Амстердаму или Хагу, у Берлину, ово би њихова полиција решила за пет минута тако што би пола њих ухапсила, привела одмах, а ове остале растерала најбруталнијим средствима", рекла је новинарима Брнабић.

Оцијенила је да српска полиција реагује потпуно суздржано да би сачувала мир и да би сачували чак и блокадере који, како је рекла, нападају кукавички топовским ударима и чиме све не.

Огласило се Тужилаштво

Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да ће сви који су вечерас, након завршетка јавног окупљања на Славији, напали полицијске службенике бити идентификовани и процесуирани у складу са законом.

"Више јавно тужилаштво у Београду најоштрије осуђује овакве нападе и упозорава да напади на припаднике полиције представљају кривично дело", наводи се у саопштењу.

Учесници протеста на Славији, на који су позвали студенти у блокади, послије завршетка скупа, на више мјеста напали су припаднике полиције око Пионирског парка гађајући их пиротехничким средствима, каменицама, флашама и другим предметима.

Полиција је прво нападнута код Предсједништва Србије, а потом и у Улици Краља Милана код Лондона.

Многи од учесника протеста су маскирани марамама и мајицама.

