Демонстранти напали полицију у Београду, огласило се Тужилаштво

Аутор:АТВ
Учесници протеста на који су позвали студенти у блокади наставили су вечерас да нападају полицију распоређену око Пионирског парка, али их органи реда потискују.
Учесници протеста гађају полицију каменицама и другим предметима, а многи од њих су маскирани мајицама и марамама, јавио је Танјуг.
Скуп на Славији завршен је, како је и било најављено, нешто прије 20.00 часова.
23.05.2026🇷🇸Riots in Beograd, Serbians vs 1312, clashes near the Presidency and Pioneer Park
pic.twitter.com/fWTh0a3f1G
Поједини учесници су при повратку са Славије порушили ограду код Предсједништва и на полицију бацили велики број пиротехничких средстава, каменица и других предмета.
Око Пионирског парка су јаке полицијске снаге, један кордон је код Скупштине града, један код споменика Цару Николају, а један код Предсједништва.
У Пионирском парку одржава се скуп грађана који подржавају предсједника Србије Александра Вучића и противе се блокадама.
Коментаришући нереде, предсједник Скупштине Србије Ана Брнабић упитала је да ли је то оно што блокадери имају да понуде.
"Да имате овако нешто у Бриселу или у Паризу, или у Амстердаму или Хагу, у Берлину, ово би њихова полиција решила за пет минута тако што би пола њих ухапсила, привела одмах, а ове остале растерала најбруталнијим средствима", рекла је новинарима Брнабић.
Opeeeeet stoka pali Beograd!!!!
Оцијенила је да српска полиција реагује потпуно суздржано да би сачувала мир и да би сачували чак и блокадере који, како је рекла, нападају кукавички топовским ударима и чиме све не.
Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да ће сви који су вечерас, након завршетка јавног окупљања на Славији, напали полицијске службенике бити идентификовани и процесуирани у складу са законом.
"Више јавно тужилаштво у Београду најоштрије осуђује овакве нападе и упозорава да напади на припаднике полиције представљају кривично дело", наводи се у саопштењу.
Учесници протеста на Славији, на који су позвали студенти у блокади, послије завршетка скупа, на више мјеста напали су припаднике полиције око Пионирског парка гађајући их пиротехничким средствима, каменицама, флашама и другим предметима.
Bez novih sukoba i bez dodatne podele — ljudima je potreban dijalog, a ne haos na ulicama.#Beograd #Mir #Dijalog #Srbija
Полиција је прво нападнута код Предсједништва Србије, а потом и у Улици Краља Милана код Лондона.
Многи од учесника протеста су маскирани марамама и мајицама.
