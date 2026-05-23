Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

АТВ
23.05.2026 20:32

Анастасија Феризовић дјевојчица нестала код Малог Мокрог Луга
Дјевојчица А. Ф. (12) , која је нестала у Београду, вечерас је пронађена.

Најважније информације потврдио је њен отац, који се захвалио свима који су учествовали у потрази или ширили вијест о њеном нестанку.

"Хвала, пронашли су је! Жива је и здрава је", изјавио је отац.

Подсјетимо, она је нестала у петак увече код Малог Мокрог Луга, између 21 и 22 часа.

У тренутку нестанка на себи је имала свјетлоплаве поцијепане фармерке звонцаре и бијеле патике.

