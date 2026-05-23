Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

Дјевојчица А. Ф. (12) , која је нестала у Београду, вечерас је пронађена.
Најважније информације потврдио је њен отац, који се захвалио свима који су учествовали у потрази или ширили вијест о њеном нестанку.
"Хвала, пронашли су је! Жива је и здрава је", изјавио је отац.
Подсјетимо, она је нестала у петак увече код Малог Мокрог Луга, између 21 и 22 часа.
У тренутку нестанка на себи је имала свјетлоплаве поцијепане фармерке звонцаре и бијеле патике.
