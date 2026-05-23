Развела се дан након вјенчања због шале младожење

Оно што је требало да буде најсрећнији дан у њеном животу претворило се у потпуни хаос већ неколико минута након сјечења свадбене торте.
Jедна анонимна млада подијелила је своју причу на интернету и открила да је само дан након вјенчања затражила развод, јер њен супруг није испоштовао једину границу коју му је унапријед јасно поставила.
Њена исповијест изазвала је бурне реакције на друштвеним мрежама, а многи су остали шокирани детаљима догађаја који је услиједио пред свим гостима.
Млада је објаснила да никада није била опсједнута вјенчањем, али да је пристала на церемонију након вјеридбе 2020. године. Како каже, обоје су равноправно учествовали у организацији и правили компромисе око детаља који су им били важни.
Ипак, постојала је једна ствар преко које није жељела да пређе.
"Моје једино правило било је да ми не гура торту у лице током прославе", написала је у исповијести за колумну "Дир Пруденс“ портала "Слејт".
Иако је знао колико јој је то важно, младожења је одлучио да уради управо супротно. Међутим, није се зауставио на класичној "шали" са мало шлага на носу.
Према њеним ријечима, ухватио ју је за потиљак и свом снагом гурнуо право у торту пред свим гостима.
"Било је унапријед испланирано. Цијела торта је била уништена, а он је већ имао спремне мафине као замјену", написала је.
Додала је да је у том тренутку доживјела потпуни шок и панику.
Млада је објаснила да годинама пати од клаустрофобије након тешке саобраћајне несреће коју је раније доживјела.
Управо због тога ситуација са тортом за њу није била безазлена шала.
"Када ми је гурнуо главу у торту и задржао ме тако неколико тренутака, успаничила сам се", признала је.
Како каже, одмах након инцидента напустила је сопствено вјенчање, а већ наредног дана донијела одлуку да поднесе захтјев за развод.
Иако је била сигурна у своју одлуку, дио породице сматрао је да реагује превише бурно. Говорили су јој да "не одустаје на првој препреци“ и да би супругу требало да пружи другу шансу.
Ипак, она тврди да је у том тренутку схватила колико јој партнер заправо не поштује границе.
"Нисам тражила много. Само једну ствар није могао да испоштује", написала је.
Посљедњих година многе младе јавно говоре о томе да им традиција гурања торте у лице није забавна, посебно након вишесатног шминкања и припрема за вјенчање.
И док неки овакве ситуације сматрају безазленом шалом, други истичу да је проблем много дубљи — питање поштовања партнера и граница које су унапријед јасно постављене.
Управо зато је ова прича покренула велику расправу на друштвеним мрежама, гдје су многи стали на страну младе и оцијенили да је овакво понашање велики знак непоштовања већ првог дана брака, пише портал "Вечерње новости".
