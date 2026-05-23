Више од хиљаду дјевојчица на "Мајским данима одбојке"

Никола Лучић
23.05.2026 19:44

Мајски дани одбојке
"Мајски дани одбојке“ у организацији бањалучке Инове и ове године привукли су велику пажњу младих одбојкашица.

Више од 1000 дјевојчица из 50-ак клубова, подијељених у четири узрасне категорије испунило је дворану Центар. Младе наде овог спорта искористиле су прилику да прикажу свој таленат на једној од најмасовнијих одбојкашких манифестација у региону.

Заједнички циљ свима је бављење спортом и популаризација одбојке. Управо кроз овакве манифестације дјевојчице стичу вриједна искуства за будућност.

Задовољни су и у одбојкашком клубу Инова који се и ове године дичи трофејима у омладинским категоријама.

Из Бањалуке је и ове године отишла лијепа слика. Пуна дворана, велики број екипа и осмијеси на лицима још једном су потврдили да љубав према овом спорту и даље повезује младе.

