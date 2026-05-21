СП у кајаку и кануу: Одржане тимске трке у спусту

Аутор:

АТВ
21.05.2026 18:50

Фото: Уступљена фотографија

Другог такмичарског дана на ИЦФ Свјетском првенству возиле су се тимске трке у спусту, а у борбу за медаље упустили су се и ветерани у три старосне категорије.

У дисицплини К 1 до титуле свјетских шампиона стига је репрезентација Словеније за коју су веслали Тил Тјас Купш, Анже Уранкар и Симон Овен из Словеније, Агустин Ребол, Максенс Бару, Клемент Монжанел из Француске стигли су до сребра, а Лео Монтуле, Браим Вандекастел и Леан Богарц из Белгије освојили су бронзану медаљу.

У дисциплини К 1 код сениорки до злата су стигле Сесилија Панато, Маја Бањато и Серена Матилде Роса из Италије, сребро су освојиле Кристина Новосадова, Клара Ванкова и Ана Реткова из Чешке Републике, а Софија Шмит, Марија Вебер и Констанце Фајн из Њемачке домогле су се бронзане медаље.

У дисциплини Ц 1 (кану) Николас Сатор, Тео Виен, Шарл Ферион из Француске освојили су злато, Нормен Вебер, Оле Шварц и Доминик Пеш из Њемачке стигли су до сребра, а Матеј Ванек, Матош Бајер и Јаким Ханцел из Чешке Републике освојили су бронзу.

У тимској трци, у дисциплини Ц 2 до злата су стигли кануисти Француске, друга је кроз циљ прошла репрезентација Чешке Републике, а бронза су се домогли кануисти Велике Британије.

Данас су возиле и ветеранске трке у мушкој и женској конкуренцији и три старосне категорије.

К 1 ветеранска категорија 35 +:

1. Гиљермо Фидалго де Леон (Шпанија)

2. Давиде Макањан (Италија)

3. Љубомир Спасик (Сјеверна Македонија)

К 1 ветеранска категорија 45 +:

1. Хезузес Леон Родригез (Шпанија)

2. Алес Марек (Чешка Република)

3. Игор Кузмановић (БиХ)

К 1 ветеранска категорија 55 +:

1. Метју Далзиел (Аустралија)

2. Паскал Лукер (Холандија)

3. Нил Блекман (Велика Британија)

Ц 1 (кану) ветеранска категорија 35 +:

1. Мартин Рубинт (Чешка Република)

2. Томислав Хохњец (Хрватска)

3. Симеон Хочевар (Словенија)

К1 ветеранска категорија 35 + за жене:

1. Сабина Фусер (Њемачка)

2. Ракел Карбахо (Шпанија)

3. Сели Аткинсон (Велика Британија)

Након завршетка тимских трка одржана је и церемонија додјела медаља у спусту.

Трећег такмичарског дана на програму су трке у спринту у кањону Тијесно (08.50 - 11.50 часова , 15.30 - 16.00 часова).

