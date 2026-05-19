Свечано отварање у Бањалуци: Отворено свјетско првенство у кајаку и кануу

АТВ
19.05.2026 19:39

У Бањалуци је отворено свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама.
У Бањалуци је отворено свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама које ће траје до 23. маја.

Свечано отварање обиљежила је и сјајна атмосфера, а на самом крају кајакаши пристигли из 27 земаља заиграли су коло на паркету дворане “Центар”.

Прве трке на кајакашком мундијалу на програму су већ сутра од 09.00 часова ујутру у кањону Тијесно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

