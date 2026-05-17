Бојиновић за АТВ: Ово је побједа за сав српски народ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Ово је побједа за сав српски народ. Било је паклено, претешка утакмица. Успјели смо да срушимо мађарски бастион, наш нишки бастион је остао неокрзнут, рекао је за АТВ Младен Бојиновић, директор рукометне репрезентације Србије.
"Ово је побједа за сав српски народ. Било је паклено, претешка утакмица. Успјели смо да срушимо мађарски бастион, наш нишки бастион је остао неокрзнут. Са великим задовољством идемо на Свјетско првенство", рекао је Младен Бојиновић, директор рукометне репрезентације Србије.
Према његовим ријечима екипа рукометне репрезентације Србије иде узлазном путањом као и да ће у будућности показати много.
"Сви смо били одушевљени утакмицом у Нишу и сви смо били свјесни да смо припустили велику шансу и да ће нам бити много тешко. Ти је било моје мишљење од првог момента, да је можда боље што смо побиједили са два разлике јер се нисмо ни у једном моменту овдје опустили у 60 минута смо играли стварно лавовски, борили се. Показали да смо квалитетна екипа, да смо бољи од Мађарске и заслужено смо изборили пласман за Свјетско првенство", каже Бојиновић.
Подсјећамо, рукометаши Србије пласирали су се на Свјетско првенство послије другог сусрета са Мађарском у ком су поражени резултатом 31:30. Србија је претходно славила у првом дуелу резултатом 31:29 па је тако обезбиједила мјесто на шампионату.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
2 ч2
Остали спортови
7 ч0
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
12 ч0
Најновије
22
10
22
04
22
02
21
31
21
09
Тренутно на програму