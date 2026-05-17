Бањалучанин на крову Европе: Синиша Овука суди велико финале Лиге шампиона!

Велика част за бањалучки спорт – наш суграђанин Синиша Овука изабран је за првог судију финалне утакмице ЦЕВ Лиге шампиона за одбојкаше.
Завршница елитног европског такмичења игра се у Торину, у чувеној „Иналпи арени“ (Inalpi Arena), а за титулу првака Европе бориће се италијанска екипа Сир Сикома Монини Перуђа (Sir Sicoma Monini Perugia) и пољски Алурон ЦМЦ Варта Завјерће (Aluron CMC Warta Zawiercie). Оба тима до финала су стигла након узбудљивих полуфиналних мечева одиграних дан раније. Перуђа је са максималних 3:0 савладала Пројект Варшаву (Projekt Warszawa), док је Завјерће резултатом 3:1 било боље од турског Зираат Банккарта (Ziraat Bankkart).
За све љубитеље одбојке јасно је да је ријеч о утакмици највишег могућег ранга у европској клупској одбојци. Изнад овог такмичења не постоји већа сцена, а само финале представља врхунац клупске сезоне у којем се састају најбољи тимови и највеће звијезде данашњице. Притисак на оваквим мечевима је огроман, па Европска одбојкашка федерација повјерење указује искључиво најбољим арбитрима.
Да је Синиша Овука у самом врху европске арбитраже потврђује и податак да му је ово друга велика утакмица на турниру у Торину у само два дана. Он је јуче обавио одличан посао као други судија у полуфиналном мечу између Перуђе и Варшаве, а данас је заслужено добио повјерење да као први судија дијели правду у великом финалу. Подршку са друге стране мреже пружаће му бугарски арбитар Константин Јовчев, који је делегиран за другог судију меча.
Овај историјски успјех у Торину није дошао преко ноћи, већ представља круну каријере која траје скоро три деценије. Синиша је свој судијски пут почео још 1997. године, кренувши буквално од нуле – као линијски судија и записничар на домаћим теренима. Корак по корак, захваљујући великом труду, концентрацији и ауторитету, пробијао је пут ка европској и свјетској елити.
На листи арбитара Лиге шампиона налази се још од сезоне 2014/15, а иза себе има десетине великих европских утакмица, укључујући полуфинала Лиге шампиона, финале ЦЕВ купа, као и Европска првенства за одбојкаше на којима је редовно судио завршне фазе такмичења.
Његов квалитет одавно је препознат и на глобалном нивоу. Овука је редован учесник највећих репрезентативних такмичења под окриљем ФИВБ-а (FIVB). Судио је Свјетску лигу за мушкарце, Гран при (Grand Prix) за одбојкашице, Свјетско првенство за млађе категорије у Мексику, а прошле године остварио је и сан сваког арбитра када је дијелио правду на сениорском Свјетском првенству, гдје је био међу најмлађим и најцјењенијим судијама турнира.
Препознатљив по смирености, објективности и изузетно прецизном осјећају за игру, Синиша Овука одавно је постао синоним за врхунско суђење, не само код нас, већ и у свијету.
