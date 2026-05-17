Ново правило за упис у средње школе у Републици Српској

Коментари:0
У први разред средњих школа у Републици Српској у школској 2026/27. годину планиран је упис 9.840 ученика, који ће моћи да конкуришу за пет занимања у двије школе, рекао је министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.
Голубовић је напоменуо да су то новине у Правилнику о упису у први разред средњих школа, јер су до сада ученици могли да конкуришу на два занимања у једној школи, преноси Срна.
"Правилник је усклађен са електронским системом уписа, који аутоматски врши бодовање, формира ранг-листе, те омогућава јавни увид у резултате. На тај начин, ученицима се даје већа могућност избора приликом уписа, а систем сам рангира, сходно његовим резултатима у основној школи, које од изабраних занимања, по приоритетима, може да упише", рекао је Голубовић.
Регион
Велика потрага за Кристијаном Алексићем: Убио матуранта који му је доставио храну
На тај начин, додао је, повећана је могућност да ученици буду примљени у једно од изабраних занимања већ у првом уписном року.
Он је навео и да ће ђаци моћи да бирају између 13 струка и 77 занимања, те да је планиран и упис у огледно занимање Оператер пољопривредне механизације, у оквиру струке Пољопривреда и прерада хране.
"За ово занимање је планиран упис 16 ученика, а уводи се с циљем јачања практичних знања и школовања кадра потребних савременом аграрном сектору", рекао је Голубовић.
Друштво
Планиран упис 9.840 ученика у први разред
Када је ријеч о дефицитарним занимањима, напоменуо је да се она не могу генерализовати, јер зависе од привредне развијености одређеног дијела Републике.
Занимања која су дефицитарна у Бањалуци, каже, можда нису у некој другој локалној заједници, тако да је планом предвиђен упис 944 ученика у дефицитарна занимања у 40 школа, на подручју 29 локалних заједница, у оквиру девет струка и 20 занимања.
Он је навео да су дефицитарна занимања углавном занимања трећег степена, као што су кувар, конобар, заваривач и слично.
"Као подршку ученицима који се одлуче за ова занимања Влада Српске обезбиједила је 900.000 КМ за њихове стипендије", рекао је Голубовић.
Култура
Три државе су доживјеле дебакл на Евровизији: Нису освојиле ниједан бод од публике
Он је рекао и да је Министарство интензивно анализирало, у сарадњи са локалним заједницама, каква је потреба тржишта рада, те да је уписна политика прилагођена тим потребама.
"У наредној години посебну пажњу ћемо посветити опремању кабинета за практичну наставу, јер ћемо на тај начин омогућити да ученици из средње школе изађу са потребним искуством у пракси и спремни дођу код послодавца", истакао је Голубовић.
Голубовић је напоменуо да ће конкурс за упис ученика у прве разреде средњих школа бити објављен 28. маја, те да ће њиме бити дефинисани уписни рокови.
Друштво
4 ч0
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
15
17
14
57
14
50
14
34
14
23
Тренутно на програму