Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

Циљ изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Млиништа јесте стварање предуслова за бољи живот грађана, бољи економски и привредни напредак Републике Српске и зато би пред Народном скупштином на наредном засједању требало да се нађе Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради реализације ових пројеката.
"Неопходно је донијети посебан закон којим се утврђује да је изградња магистралног гасовода и ауто-пута од општег интереса, којим би се дефинисало извођење геодетско-техничких радова за потребе посебног поступка експропријације и посебна правила управног поступања", наводи се у образложењу Приједлога закона.
Тај закон би, додаје се, представљао правни оквир за несметану реализацију пројекта у којем би се ефикасно рјешавали имовинскоправни односи у посебном поступку експропријације, као и прибављање документације за изградњу магистралног гасовода и ауто-пута.
Изградња магистралног гасовода и ауто-пута по многим својим карактеристикама сложен је пројекат, а постојећи законски оквир у одређеним сегментима успорава реализацију у предвиђеним роковима.
Како се додаје, ово се посебно односи на институт рјешавања имовинскоправних односа, јер је за изградњу магистралног гасовода и ауто-пута неопходно обезбиједити одговарајуће право на земљишту за трасе, те приступне саобраћајнице и привремено заузимање земљишта које ће бити кориштено до завршетка изградње.
Указано је да би рјешавање имовинскоправних односа у складу са роковима утврђеним одредбама важећег Закона о експропријацији довело до одуговлачења поступка експропријације, а тако и до могућности наступања евентуалне материјалне штете за Српску.
"Било је неопходно да се у поступку експропријације, који је дефинисан овим законом, пропишу краћи рокови одређених управних процедура у односу на рокове прописане важећим Законом о експропријацији и Законом о општем управном поступку", наводи се у образложењу наведеног акта, преноси Срна
Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто–пута Гламочани-Бањалука-Млиништа требало би по хитном поступку да се нађе пред посланицима на засједању у уторак, 19. маја.
