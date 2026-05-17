Пепић: Република Српска разговара у свијету о свим темама важним за будућност БиХ

Пепић је рекао да Република Српска сада није само тема, већ саговорник у Москви, Вашингтону и Тел Авиву.

- Ако нисте за столом, ви сте на столу. Република Српска је за столом и разговара о свим темама важним за будућност БиХ. Република Српска може изнијети аргументе који почивају на Дејтонском споразуму, а тај споразум је чедо америчке администрације. САД неће допустити да неко, прије свега Брисел, ради нешто што је супротно Дејтонском споразуму - истакао је Пепић.

Он је навео да је Дејтонски споразум дефинисао БиХ као заједницу два ентитета и три конститутивна народа и да, у том погледу, питања у БиХ треба рјешавати разговором и договором свих, а не форсирањем једностраних гледишта.

- Република Српска промовише исто што и Москва, Пекинг и Вашингтон - да одговорност буде на онима који су легално изабрани да представљају народ - истакао је Пепић.

Он је рекао да Српска након "релаксирања односа са свима у свијету" може да рачуна на још снажнију политичку подршку, али и на економску корист, због чега је сада на реду економија.

- Неке силе су се трудиле да нанесу економску штету Републици Српској, сада је вријеме да се наше економске активности наставе, за шта је непоходна економска дипломатија - нагласио је Пепић, додајући да је преломни тренутак било укидање санкција званичницима Републике Српске.

Он је рекао да би они који се највише куну у БиХ требало да привлаче стране инвестиције и промовишу БиХ као мјесто за улагања умјесто што причају о Републици Српској и призивају страни интервенционизам.

- Јасно је да је са тренутном геополитичком поставком страни интервенционизам ствар прошлости - поручио је Пепић.

Пепић сматра да је Брисел изгубио компас и да није способан да артиклише политике и правац којим жели да се креће.

- Та шизофреност се огледа у односу према другим силама у свијету, прије свега, Москви, Вашингтону и Тел Авиву. ЕУ треба вратити у руке народа, како њом више не би управљали неизабрани чиновници који раде за одређене центре моћи, већ представници народа - истакао је Пепић.