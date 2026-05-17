Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића

Данас се сјећамо једног од најбољих боксера бивше Југославије, Радована Бисића који је преминуо прије 30 година.
Двоструки је шампион бивше државе, најбољи боксер Балкана у полутешкој категорији, а освојио је бронзану медаљу на Европском првенству 1975. године.
Рођен је у Пожеги, али је продукт бањалучке Славије. Остао је упамћен као легенда бокса и један од најбољих у својој генерацији. Дуги низ година његова Славија организовала је меморијал у част Радована Бисића који би у јулу ове године поново требао да се обнови.
