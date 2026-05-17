Logo
Large banner

Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића

17.05.2026 08:42

Коментари:

0
Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића
Фото: Glas Srpske

Данас се сјећамо једног од најбољих боксера бивше Југославије, Радована Бисића који је преминуо прије 30 година.

Двоструки је шампион бивше државе, најбољи боксер Балкана у полутешкој категорији, а освојио је бронзану медаљу на Европском првенству 1975. године.

Рођен је у Пожеги, али је продукт бањалучке Славије. Остао је упамћен као легенда бокса и један од најбољих у својој генерацији. Дуги низ година његова Славија организовала је меморијал у част Радована Бисића који би у јулу ове године поново требао да се обнови.

Подијели:

Тагови :

Радован Бисић

боксер

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кану

Остали спортови

Све спремно за Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама

13 ч

0
Одличан наступ АК Борац на Првенству Републике Српске

Остали спортови

Одличан наступ АК Борац на Првенству Републике Српске

17 ч

0
Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

Остали спортови

Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

20 ч

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Остали спортови

На Свјетско првенство у кајаку и кануу стижу такмичари из 28 земаља

21 ч

0

  • Најновије

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

10

15

Куба се спрема за амерички напад

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner