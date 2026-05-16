Logo
Large banner

На Свјетско првенство у кајаку и кануу стижу такмичари из 28 земаља

Аутор:

АТВ
16.05.2026 12:37

Коментари:

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу
Фото: ATV

Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама "Бањалука – Врбас 2026" од 19. до 24. маја у Бањалуци окупиће такмичаре из 28 земаља свијета и прави је показатељ да Република Српска има капацитет да организује највећа спортска такмичења, рекла је помоћник министра за спорт Данијела Ћапин.

Ћапинова је истакла значај овог такмичења у промоцији спортског духа, али и туристичких потенцијала и Српске, те навела да је ресорно министарство подржало његову организацију са 110.000 КМ.

"Осим у развој спорта, циљ нам је да улажемо и у значајне спортске догађаје, да бисмо допринијели промоцији и афирмацији Републике Српске и њених капацитета", рекла је Ћапинова на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Директор Кајак кану клуба "Врбас" Никола Станковић рекао је да репрезентације већ увелико стижу у Бањалуку гд‌је ће угостити такмичаре из Сенегала, Бразила, Америке, Канаде, Аустралије.

"Бањалука и Кањон Тијесно одавно су постали свјетска кајакашка дестинација и такмичари радо и све чешће овд‌је долазе на припреме, јер су стазе проходне током цијеле године", рекао је Станковић, преноси Срна

Он је истакао да на првенство долазе такмичари са пет континената, те да ће Бањалука бити центар великог спортског спектакла.

Нагласио је да се предузима све како би такмичење прошло у најбољем реду. "Оно на шта не можемо да утичемо јесу временски услови, који су нам донијели мале компликације, али и то у ходу рјешавамо", навео је Станковић.

Станковић је додао да ће Свјетско првенство свечано бити отворено у Спортској дворани "Центар" у уторак, 19. маја, у 19.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кајак

Свјетско првентсво

Врбас

Кањон Тијесно

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Међународне уличне трке окупиле су цицибане, школарце, рекреативце и професионалце који у Приједор долазе због јаке конкуренције и дуге традиције. Под покровитељством града, ова манифестација деценијама држи високе стандарде, док је повртак прослављених имена атлетике на приједорску стазу најбоља потврда њеног квалитета.

Остали спортови

Приједор у знаку атлетике: Одржане 65. Међународне уличне трке

1 д

0
Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Остали спортови

Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

1 д

0
Европско првенство у футсалу у Бањалуци

Остали спортови

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

2 д

0
Бањалука Футсал

Остали спортови

Бањалука одличан домаћин учесницима ЕП у футсалу

3 д

0

  • Најновије

13

19

Ове намирнице најчешће узрокују надутост и осјећај тежине

12

59

"Радници дугогодишњим стручним искуством допринијели унапређењу здравственог система"

12

54

Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници

12

49

"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

12

38

Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner