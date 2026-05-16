На Свјетско првенство у кајаку и кануу стижу такмичари из 28 земаља

Аутор:АТВ
Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама "Бањалука – Врбас 2026" од 19. до 24. маја у Бањалуци окупиће такмичаре из 28 земаља свијета и прави је показатељ да Република Српска има капацитет да организује највећа спортска такмичења, рекла је помоћник министра за спорт Данијела Ћапин.
Ћапинова је истакла значај овог такмичења у промоцији спортског духа, али и туристичких потенцијала и Српске, те навела да је ресорно министарство подржало његову организацију са 110.000 КМ.
"Осим у развој спорта, циљ нам је да улажемо и у значајне спортске догађаје, да бисмо допринијели промоцији и афирмацији Републике Српске и њених капацитета", рекла је Ћапинова на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Директор Кајак кану клуба "Врбас" Никола Станковић рекао је да репрезентације већ увелико стижу у Бањалуку гдје ће угостити такмичаре из Сенегала, Бразила, Америке, Канаде, Аустралије.
"Бањалука и Кањон Тијесно одавно су постали свјетска кајакашка дестинација и такмичари радо и све чешће овдје долазе на припреме, јер су стазе проходне током цијеле године", рекао је Станковић, преноси Срна
Он је истакао да на првенство долазе такмичари са пет континената, те да ће Бањалука бити центар великог спортског спектакла.
Нагласио је да се предузима све како би такмичење прошло у најбољем реду. "Оно на шта не можемо да утичемо јесу временски услови, који су нам донијели мале компликације, али и то у ходу рјешавамо", навео је Станковић.
Станковић је додао да ће Свјетско првенство свечано бити отворено у Спортској дворани "Центар" у уторак, 19. маја, у 19.00 часова.
