Врбас спреман за свјетски кајакашки спектакл, репрезентације увелико пристижу

Аутор:Никола Лучић
Репрезентација Велике Британије међу првима је пристигла у Бањалуку гдје врши посљедње припреме за Свјетски шампионат. Од 19. до 24. маја град на Врбасу биће домаћин тимовима из свих крајева свијета, а добар резултат прижељкује Ендрју Кровхурст, који највише наде полаже у спринт.
„Надам се свом најбољем резултату до сада. Било би лијепо да уђем у финале спринта, то је дефинитивно циљ. Такође, такмичим се и у дисциплини Ц2 по први пут. У тиму је добра атмосфера, мислим да имамо добре шансе да освојимо медаље. Вриједно смо се спремали и једва чекамо да првенство почне“, каже Кровхурст
„Били смо овдје на четири или пет такмичења током претходних година, тако да добро познајемо ријеку и стазу. Овдје је прелијепо, Бањалука је лијеп град, са добрим људима. Драго нам је што смо се вратили. Што се тиче тима, највише наде полажемо у Кери Кристи, која је освојила сребро на претходном Свјетском првенству, надамо се да може поново да заблиста, рекао је Кристи.
Британци имају само ријечи хвале за организаторе који су, како кажу, увијек при руци за сва питања и било какву помоћ.
„Имамо сјајне услове. Можемо да дођемо да тренирамо кад год пожелимо. Увијек је задовољство доћи овдје и надам се да ћемо бити ту и наредних година“, поручује Кровхурст.
У Бањалуку су пристигли и Аустралијанци. Под будним оком Метју Делзила вриједно раде како би у најбољој форми дочекали први изазов.
„Ми смо мали тим из Аустралије и пружићемо свој максимум. Дошли смо са четири члана. Свиђа нам се Бањалука, временски услови су промјењиви, водостај на ријеци се често мијења, али привикавамо се. Домаћини су сјајни, увјерени смо да нас чека сјајно и узбудљиво првенство“, каже Делзил.
Церемонија свечаног отварања Свјетског првенства на програму је 19. маја, док прве трке почињу дан касније.
