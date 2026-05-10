Орлови почели припреме за најважније утакмице у години

Аутор:АТВ
Коментари:1
Мушка репрезентација Србије почела је припреме за најважније утакмице ове године.
Пред Орловима су бараж мечеви за одлазак на Свјетско првенство наредне године у Њемачкој, а ривал у овој великој борби биће селекција Мађарске.
Прва утакмица је на програму 14. маја у Нишу, док је реванш три дана касније у Веспрему.
Изабраници Раула Гонзалеса ће тек данас бити комплетни, јер је већина момака имала обавезе у својим клубовима, па ће први тренинг, у комплетном саставу одрадити вечерас у дворани Чаир.
Селектор државног тима је пред старт припрема истакао:
"Искрен да будем, очекујем побједе и да се пласирамо на Свјетско првенство. Знамо да је веома тешко, јер Мађарска има веома добре играче и одличног тренера, али бићемо спремни. Желимо да понови оно што је било против Литваније, да дворана буде испуњена до посљедњег мјеста, јер је атмосфера била невјероватна. Искрено, осјећали смо се феноменално играјући у Чаиру, желимо да поновимо све то и против Мађара", рекао је Раул Гонзалес.
Противник је веома добар, годинама су у врху европског рукомета.
"Имају искусне играче који играју у најбољим тимовима. Одбрана им је чврста, транзиција добра и доста голова постижу из контре. Такође, имају неколико играча који имају квалитет за најбоље тимове свијета, што значи да је ријеч о веома доброј репрезентацији. Стални су учесници влеиких такмичења, често долазе до четвртфинала и полуфинала, заиста су одличан тим".
Свјестан је стратег Орлова и снаге свог тима.
"Имамо добру екипу, сјајне момке и сви вјерујемо у пласман на Свјетско првенство. Нема потребе да причам о мотивацији и жељи, јер је она максимална и сви играчи ће дати све од себе, то је сигурно", рекао је Раул Гонзалес.
Десни бек репрезентације, Урош Којадиновић је спреман за најважније утакмице.
"Очекивања су велика, а видим да је посљедњих мјесец дана баш велика еуфорија око ових утакмица, што ме радује. Чекају нас најважнији мечеви ове године, тако да морамо да останемо максимално фокусирани и пробамо у пуном Чаиру да направимо позитиван резултат. Наравно, ништа неће бити ријешено послије прве утакмице, али морамо да остваримо што убједљивију побједу како бисмо били мирнији у реваншу".
Улазнице за утакмицу Србија – Мађарска, која се игра 14. маја у хали "Чаир“ у Нишу, бесплатне су за све навијаче. Своје карте можете требовати путем мејла ulaznice@rss.org.rs најкасније до недјеље, 10. маја, до 12 часова.
Након тог рока, од понедјељка, преузимање улазница биће могуће искључиво на билетарници хале "Чаир“ и то у сљедећим терминима 12. и 13. маја у периоду од 10 до 15 часова, а на дан утакмице, 14. маја, од 10 до 18 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
21 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Тренутно на програму