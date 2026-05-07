Ово је изјава због које ватерполисти неће да играју за Србију

ATV
07.05.2026 17:19

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Потпуни хаос у ватерполо репрезентацији Србије. Прво је селектор Урош Стевановић поднио неопозиву оставку, па је онда 11 ватерполиста саопштило да више неће играти за национални тим.

Разлог су изјаве новог предсједника Савеза Слободана Сора. Све је кренуло од његових ријечи послије избора за новог првог човјека ВСС.

"Потребна нам је реорганизација, функционише на устаљен начин деценијама уназад и доста тога требало би да се промијени, унапреди и модернизује", почео је Соро.

Управо је наредни дио његове изјаве то што је највише погодило ватерполисте који су одлучили да бојкотују национални тим. Омаловажавање њихових резултата.

"Олимпијски смо и европски прваци, то је тачно, али у посљедњих осам година освојили смо само четири медаље. Док сам ја играо, на 17 такмичења освојио сам 16 медаља. То говори о промијени динамике резултата. Почели смо да прескачемо такмичења, да им не придајемо важности. Морамо да се вратимо старој доктрини и филозофији српског ватерпола, да је свако такмичење најважније. Поготово сада када имамо екипу која није на нивоу као ранијих година. Свака част и на олимпијском и на европском злату, освојеном недавно у Београду, међутим мислим да је то била више тренутна инспирација него доказ великог квалитета, као што је раније био случај", рекао је Соро, преноси "Мондо".

Онда је причао о селекторској позицији и о новим правилима које уводи што је био главни разлог за неопозиву оставку селектора Стевановића који води Раднички из Крагујевца.

"Селектор неће моћи да буде тренер у домаћем клубу. Дуго имамо та преклапања, још од Ненада Манојловића у Нишу, Дејана Удовичића у Партизану, Дејана Савића у Звезди, Петра Поробића у Јадрану и сада Стевановића у Радничком. Није то фер према нашем спорту. Било је случајева да су играчи уцијењени да играју у одређеном клубу да би били у репрезентацији, то није фер према спорту. Морамо да промијенимо систем. Не улазим у то одакле су проблеми дошли, желимо да играмо озбиљна такмичења", испричао је Соро.

Ко су ватерполисти који бојкотују репрезентацију?

У званичном писму је 11 ватерполиста нагласило да ће бојкотовати репрезентацију због изјава новог предсједника Слободана Сора.

Уз то треба додати и да је Филип Филиповић завршио каријеру.

Ево ко је све потписао писмо о бојкоту:

  • Капитен Никола Јакшић
  • Радослав Филиповић
  • Душан Мандић
  • Страхиња Рашовић
  • Сава Ранђеловић
  • Ђорђе Лазић
  • Радомир Драшовић
  • Немања Вицо
  • Никола Дедовић
  • Петар Јакшић
  • Виктор Рашовић.

