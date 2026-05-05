Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац

АТВ
05.05.2026 22:10

Рукометашице Борца освојиле Куп Српске
Фото: Уступљена фотографија

Рукометашице Борца по 11 пут су освојиле Куп Републике Српске, а седми узастопно. Бањалучанке су у финалу савладале Кнежопољку 33:19 (17:8).

Прелазни пехар у трајно власништво капитену Милани Раилић уручио је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске, а прелазни Владимир Бранковић, члан УО РС РС. Златне медаље и чек од 3.000 марака предао је Жељко Алексић, члан УО РС Републике Српске.

Дубичанке су боље почеле сусрет у којем су водиле 4:1. Након тога услиједила је серија домаћих 7:0 за вођство 8:4.

Од тог тренутка су изабранице тренера Сање Веселић све конце игре држале у својим рукама. На крају су оправдале улогу фаворита и дошле до новог трофеја, док ће играчице из Козарске Дубице морати тражити другу прилику за свој први пехар.

За пораз су, осим сребрних медаља, награђене са 2.000 марака. У побједничком тиму Ана Веселић је дала осам голова, Тамара Пејић имала је 21 одбрану и проглашена је за МВП-а.

На другој страни седам погодака дала је Ена Стијовић, а голман Милица Пралица је имала 12 интервенција.

Одличан организатор 30. издања Купа био је Рукометни савез Републике Српске са предсједником Маринком Умичевићем на челу, док похвале иду и на рачун ЖРК Борац који је био технички организатор.

