Неизмјерна туга: Познатој Бањалучанки Бојани Мутић преминуо и други син

Бојана Мутић, позната бањалучка модна блогерка, објавила је данас, 5. маја, болну вијест о смрти свог другог дјетета, сина Максима.
Мутић и њен супруг су прије двије године изгубили сина Николаја (12), којем је дијагностификовано једно од најтежих генетских обољења Паелизеус Мерзбахер.
Њену објаву преносимо у цјелости.
"Драги сви, Мој син Максим је преминуо. По други пут, суочавамо се с незамисливом тугом. Вјерујем да ћете разумјети нашу потребу да претходне дане проведемо у кругу најближих, у тишини и без јавног оглашавања.
Међутим, постало је све теже и осјетљивије комуницирати с људима који нису били упознати с оним што се догодило. Зато је ово обраћање, колико год тешко било, постало неопходно — из приватних, али и пословних разлога. Због тога, извињавам се свима који за Максимов одлазак сазнају на овај начин.
Желим вам саопштити да се у наредном периоду повлачим из јавног простора. Све моје активности — објаве, снимања, сарадње и договорени пројекти, биће заустављени, одгођени или пролонгирани до даљњег. Свим сарадницима, клијентима и партнерима унапријед захваљујем на разумијевању, стрпљењу и обзирности. Морам рећи да ми је јако тешко наћи исправан и прикладан начин да напишем оно што слиједи, али осјећам одговорност да то учиним јасно и достојанствено, прије свега због људи који су дио мог тима и чији рад не смије стати због мог повлачења.
Дакле, у наредном периоду нећу лично промовисати, представљати нити објављивати садржај везан за свој модни бренд. Ипак, основни организациони дио посла наставиће да функционише без мог јавног присуства. Мој тим ће преузети техничке и логистичке обавезе, па ће артикли, укључујући и нову колекцију, бити доступни путем званичног веб шопа. За све ваше упите и коментаре, моји драги сарадници стоје вам на располагању, на челу с администраторком профила Јеленом, која је и до сада била задужена за кореспонденцију. Молим вас да ову информацију разумијете искључиво као организационо обавјештење, а не као наставак уобичајене комуникације.
Хвала вам на тишини, пажњи, разумијевању и поштовању приватности моје породице у овом периоду. Посебно хвала свима који су ми се јавили, послали поруку, љубав и подршку. У овом тренутку нисам у могућности да одговарам, али свака ваша ријеч је примљена с великом захвалношћу."
