Бањалука добила ново, шарено, ругло

Највећи град Републике Српске, Бањалука, прије неколико дана добио је ново ругло и то једно које спаја двије обале Врбаса.
Наиме, надлежни су одлучили да префарбају Венеција мост, али начин на који је то урађено изазива, у најмању руку, подсмијех свих који га виде.
Гвоздена ограда на мосту је сада префарбана у црвено, али није то оно што је спорно. Стубови расвјете су остали жути, неки чак само до пола.
На то је указао и одборник у Скупштини града Маринко Умичевић који је објавио фотографије "освјеженог" моста.
На њима се види да су неки стубови расвјете дјелимично префарбани у црвено, док је остатак остао у жутој боји.
"Мост је сад црвен ш̣то ме изненадило, можемо га звати и мост љубави само нека га заврш̣е да изгледа пристојно", написао је Умичевић уз фотографије.
С обзиром на историју радова на мостовима у граду није необично што су се надлежни одлучили за црвену боју.
Подсјећамо, прије три године стари мост у Трапистима је такође офарбан у ову боју, а тај подухват је папрено коштао Бањалучане.
Иако је реконструкција овог моста првобитно била процијењена на нешто више од 188.000 КМ, цијена је на крају више него утростручена.
Према првобитним предрачунима, санација моста требало је да кошта 149.989,10 марака, док је предрачун додатних радова износио 38.629,61 КМ. Дакле, све укупно 188.618,71 марака.
Цијена санације најприје је нарасла на 488.703 КМ (са ПДВ-ом). Све је градска администрација тада правдала поскупљењем радова и материјала.
Расту цијене санације моста ту није био крај, јер су трошкови већ почетком 2023. године, односно у фебруару били повећани за више од 80 хиљада марака. То повећање је правдано "додатним и непредвиђеним" радовима.
Овим је укупна цифра нарасла на скоро 600.000 марака. Да будемо прецизнији на 568.000 КМ.
На крају, тај износ је потрошен дословно на црвену фарбу и нове даске, док су носећи стубови остали у лошем стању.
