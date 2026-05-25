Бењамин Нетанјаху у болници, огласио се његов кабинет

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху касно вечерас је превезен у болницу „Хадаса Еин Керем“, саопштено је званично из његовог кабинета.
Саопштење је услиједило након што су израелски медији алармирали јавност и извјестили о његовом хитном пребацивању у болницу. Из кабинета тврде да је разлог хоспитализације стоматолошки третман.
Међутим, здравствено стање 76-годишњег израелског лидера већ дуже вријеме је под лупом јавности и изазива бројне контроверзе.
Здравље Бењамина Нетанјахуа постало је централна тема у Израелу прошлог мјесеца, када је Нетанјаху признао да је недавно успјешно лијечен од рака простате. Детаље о овој тешкој болести Нетанјаху је свјесно прећутао јавности.
Премијер је тврдио да би Иран искористио информације о његовом нарушеном здрављу за ширење пропаганде против Израела у јеку актуелног рата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму