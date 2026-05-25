Француска под топлотним таласом

Више од 300 температурних рекорда за мај мјесец у Француској данас је оборено, а највиша температура забиљежена је у мјесту Сор-Осегор, гдје је измјерено 36,9 степени Целзијуса, што је изједначење рекорда из 1996. године, јавља БФМ ТВ.
Међу најизраженијим случајевима наводи се Роморантен у департману Лоар и Шер, где је измјерено 33,8 степени, што представља највишу мајску температуру у посљедњих 105 година мерења.
На локацији Кап де ла Ев забиљежен је рекорд од 32,4 степена у 135 година дугој историји мјерења, док су у више градова на југозападу и западу Француске температуре прелазиле 35 степени.
У међувремену, француски премијер Себастијан Лекорни најавио је за четвртак састанак међуминистарског кризног штаба, на којем ће бити размотрена припремљеност државних служби за актуелни топлотни талас, укључујући заштиту становништва, стање водних ресурса и ризик од пожара.
На састанку ће учествовати министри унутрашњих послова, здравља, правде, екологије, образовања и локалне самоуправе.
Министарка здравља Француске Стефани Риш упозорила је да су у периодима екстремних врућина неопходни опрез и одговорно понашање, наводећи да су недавни смртни случајеви током спортских активности додатни аларм.
Она је апеловала на грађане да примјењују основне мјере заштите, укључујући хидратацију и прилагођавање физичких активности временским условима.
Како је раније саопштила француска метеоролошка служба Метео Францс, Француску је погодио најранији топлотни талас у више од једног вијека, са температурама и до 15 степени изнад просјека за ово доба године, док је департман Финистер први пут од успостављања система упозорења 2004. године стављен у жути степен приправности због врућина током маја.
Упозорење је, како пише Фигаро, проширено на 18 департмана на западу Француске и подручју Париза, док је осам департмана данас под наранџастим метео-алармом због екстремних температура.
Према наводима Метео Франса, топлотни талас наступа када просјечна температура на нивоу државе током три дана износи најмање 23,4 степена Целзијуса, уз најмање један дан са температуром од 25,3 степена или више.
Метеоролог телевизијске мреже Шен метео, Сирил Вест изјавио је да је ријеч о "најранијем топлотном таласу икада забиљеженом у више од једног вијека".
Он је објаснио да је узрок актуелног таласа врелог ваздуха продор топлог ваздуха из Сахаре преко Медитерана ка Европи, гдје га задржава снажан антициклон изнад земаља Бенелукса и Сјеверног мора.
Стручњаци упозоравају да су све учесталији и интензивнији топлотни таласи директна посљедица глобалног загријевања.
Актуелна "топлотна купола" над Европом, према процјенама метеоролога, могла би да се задржи најмање до наредног викенда.
