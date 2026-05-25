Хорор у Зеници: Ауто без возача покосио жене и д‌јецу на тротоару

Аутор:

АТВ
25.05.2026 22:23

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Зеници се аутомобил без возача самостално покренуо и ударио четири особе на тротоару

Четири особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се вечерас око 20:30 сати догодила на раскрсници улица Алеја шехида и Дервиша Имамовића у зеничком насељу Црквице, преноси Кликс

Према информацијама из МУП-а ЗДК, возило које се налазило без возача из за сада неутврђених разлога покренуло се те на тротоару ударило двије жене и двоје малољетне д‌јеце.

На мјесто несреће брзо су стигли припадници полиције и службе Хитне помоћи, а повријеђени су превезени у Кантоналну болницу Зеница гд‌је ће бити утврђен степен задобијених повреда.

Полиција је обавила увиђај, а више информација о околностима несреће бит ће познато након завршетка истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

