У основној школи у "Бранко Радичевић" пронађене двије ручне бомбе

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Основној школи "Бранко Радичевић" у Бору данас су пронађене двије ручне бомбе, због чега је хитно евакуисано око 500 ученика из три школе које се налазе у оквиру истог школског центра.
Вршила дужности директора школе Радмила Петковић изјавила је за локални „ЗА медиа“ да је поводом уочавања сумњивог предмета у близини те образовне установе, школа одмах обавијестила надлежне службе и поступила у складу са безбједносним процедурама.
"Ученици и запослени су, из предострожности, безбједно евакуисани. Евакуација је протекла мирно, организовано и без панике. Ова мјера је предузета превентивно, како би се отклонио сваки ризик док надлежне службе не обаве провјеру. Молимо родитеље и грађане да не шире непровјерене информације и да прате искључиво званична обавјештења", рекла је Петковић.
Петковић је додала да претпоставља да су бомбе заостале из 1999. године када су током бомбардовања у просторијама школе боравили припадници Војске Србије.
Како преноси „ЗА медиа“, осим бомби, у школи су пронађена и санитетска носила.
Према првим информацијама, Полицијска управа Бор пријавила је да су експлозивне направе пронађене у школи у Улици Моше Пијаде број 31, након чега су Контрадиверзионе јединице одмах реаговале.
Такође, наводе да је, према незваничним информацијама из полиције, домар школе приликом чишћења подрума наишао на предмете за које се сумња да су експлозивне направе, обавијестио директорку школу, након чега су ученици и наставници евакуисани.
Доласком на мјесто догађаја у подне установљено је да су двије ручне бомбе пронађене у просторијама архиве школе.
У току је даља истрага надлежних служби које предузимају све мјере како би утврдиле околности под којима су експлозивне направе доспјеле у школу.
