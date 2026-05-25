Мучне сцене са српског ауто-пута: Блокирали пролаз ватрогасцима, па дивљали зауставном траком

Аутор:АТВ
Још један снимак који свједочи о потпуном одсуству саобраћајне културе, али и елементарне емпатије код дијела српских возача, запалио је друштвене мреже.
Током драматичне хитне ситуације и пожара, возила ватрогасне службе под ротацијом буквално нису могла да се пробију кроз колону и стигну на мјесто несреће, јер су им пут препречили – бахати возачи.
Да ствар буде гора, умјесто да се склоне, појединци су ситуацију искористили да зауставном траком "заобиђу" гужву, свјесно блокирајући пролаз онима од којих зависе људски животи.
Испод објављеног снимка одмах су се усијали коментари огорчених грађана, а јавили су се и људи који су свједочили овом хаосу на лицу мјеста:
"Ја сам тренутно у тој колони. Људи возе и иза ватрогасаца пун гас и иза хитне помоћи. Ово заиста није нормално", гласи један од коментара са терена који свједочи о потпуном безакоњу на путу.
Грађани у коментарима подсјећају на примере из иностранства, питајући се да ли ћемо ми икада достићи тај ниво свијести:
"Зато је у Словенији и Аустрији правило да се средина увијек оставља празна чим се саобраћај успори!"
"Апсолутно на било каквом застоју на аутопуту се наше Србенде провлаче кроз зауставну траку, направе општи куршлус и послије хитна служба не може да прође. Докле више?"
Нема ту мјеста причи о "култури" или "некултури" – у питању је грубо кршење закона. Закон о безбједности саобраћаја је јасан: Када чујете или видите возило са ротацијом, дужни сте да му омогућите несметан пролаз. На путевима са више трака, возачи су законски обавезни да формирају хитни коридор – они у лијевој траци се померају скроз улијево, а они у десној скроз удесно. Зауставна трака мора остати потпуно празна!
Бијесни грађани због овог инцидента траже хитну и најстрожу реакцију полиције:
"За ватрогасцима треба одмах да иде полиција! Свакоме ко се затекне у зауставној траци на лицу мјеста треба одузети возачку дозволу, искључити возило из саобраћаја, а казну одрезати на минимум 200.000 динара. Треба послати полицајце на моторима да сликају таблице и шаљу 'разгледнице' на кућну адресу, јер се другачије нећемо опаметити!"
Овај инцидент поново је отворио питање да ли су казне у Србији премале за понашање које директно може угрозити нечији живот који у тим тренуцима виси о концу.
