Одговор за студентски дом: Русија покреће систематске нападе

25.05.2026 15:49

Фото: Russian Defense Ministry Press Service

Русија покреће досљедне, систематске нападе на објекте украјинске одбрамбене индустрије у Кијеву, саопштило је руско Министарство спољних послова.

Ово укључује конкретне локације гдје се беспилотне летјелице пројектују, производе, програмирају и припремају за употребу, а користи их кијевски режим уз помоћ НАТО стручњака одговорних за снабдијевање компонентама, обезбјеђивање обавјештајних података и циљање, истиче се у саопштењу.

Удари ће бити усмјерени и на центре за доношење одлука и на командна мјеста, наглашава Министарство.

Напад украјинских Оружаних снага на студентски дом у Старобељску „био је посљедња кап која је прелила чашу“, поручило је Министарство.

Спољнополитички ресор упозорио је стране држављане, укључујући особље дипломатских мисија, да што пре напусте Кијев и упозорило становнике града да се држе подаље од војне и административне инфраструктуре.

