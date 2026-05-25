Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је на својој друштвеној мрежи Трут Соушал објавио нове информације о преговорима с Ираном, али је фокус био на другим земљама у региону Блиског истока.
Конкретно, Трамп је најавио да ће у склопу договора о окончању рата с Ираном тражити од земаља у региону да се придруже Абрахамским споразумима, односно да нормализују односе с Израелом.
Споменуо је да ће то бити „минимум“ који очекује од Саудијске Арабије, Катара, Пакистана, Турске, Египта и Јордана, као и од Бахреина и Уједињених Арапских Емирата који су већ потписали споразум с Израелом у септембру 2020. године.
„Могуће је да једна или двије земље имају разлог да то не учине, и то ће бити прихваћено, али већина би требало да буде спремна, вољна и способна да овај споразум с Ираном учини много више историјским догађајем него што би иначе био“, рекао је амерички предсједник.
Додао је и да су се Абрахамски споразуми показали као „одлична одлука“ земаља које су их већ потписале, а то су УАЕ, Бахреин, Мароко, Судан и Казахстан. Такође, рекао је да ниједна од ових земаља није тражила излазак из ових споразума.
„Разлог за то је што су Абрахамски споразуми били одлични за њих, а биће још бољи за све и донијеће истинску моћ, снагу и мир на Блиски исток први пут у 5.000 година. То ће бити документ који ће бити поштован као ниједан други који је икада потписан, било гдје у свијету. Његов ниво важности и престижа биће без премца“, рекао је Трамп.
Прве земље које би се требале, према Трамповим ријечима, придружити Абрахамским споразумима су Катар и Саудијска Арабија, а Трамп је најавио и да ће одбијање потписа показати „лошу намјеру“. Поново је сугерисао да овај споразум треба да потпише и Иран.
„У разговору с бројним великим лидерима поменутим горе, они би били почаствовани да, чим наш документ буде потписан, Исламска Република Иран постане дио Абрахамских споразума“, додао је.
На крају поруке је Трамп рекао да захтијева потпис Абрахамских споразума од земаља које је навео, а за Иран је навео да ће то бити „част за њих“ ако буду дио Абрахамских споразума.
„Блиски исток био би уједињен, моћан и економски снажан као можда ниједан други регион било гдје у свијету! Овим путем тражим од својих представника да започну и успјешно заврше процес укључивања ових земаља у већ историјске Абрахамске споразуме“, додао је Доналд Трамп.
