Трамп: Блокада Ирана на снази док се не постигне споразум

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да блокада Ирана остаје на снази док не буде постигнут споразум.
Трамп је навео да је дипломатским представницима рекао да не журе са споразумом са Ираном.
"Блокада ће остати на снази док се споразум не постигне, сертификује и потпише. Обје стране морају да одвоје вријеме и да то ураде како треба", написао је Трамп на мрежи "Truth Social".
Он је истакао да не може бити грешака.
"Наш однос са Ираном постаје много професионалнији и продуктивнији", оцијенио је Трамп.
