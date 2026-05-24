Трамп: Блокада Ирана на снази док се не постигне споразум

24.05.2026 17:26

Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже у Бијелу кућу у петак, 22. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да блокада Ирана остаје на снази док не буде постигнут споразум.

Трамп је навео да је дипломатским представницима рекао да не журе са споразумом са Ираном.

"Блокада ће остати на снази док се споразум не постигне, сертификује и потпише. Обје стране морају да одвоје вријеме и да то ураде како треба", написао је Трамп на мрежи "Truth Social".

Он је истакао да не може бити грешака.

"Наш однос са Ираном постаје много професионалнији и продуктивнији", оцијенио је Трамп.

(СРНА)

