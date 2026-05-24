Ови пензионери у Српској би могли добити једнократну помоћ

Аутор:АТВ
Коментари:2
У августу у Српској слиједи ванредно повећање пензија, могућа и једнократна помоћ у овој години.
Tо је потврдио предсједник Удружења пензионера Српске Ратко Трифуновић, нагласивши да је, мање-више, познат и проценат повећања.
БиХ
Хрватска изашла у сусрет БиХ, мијењају се правила на границама
"Према досадашњим разговорима са представницима наше власти, пензије ће од августа ванредно бити повећане 3,55%. Имамо Скупштину удружења 4. јуна, када се ћемо, вјероватно, добити званичну потврду износа, односно процента повећања пензија. У сваком случају, надамо се да неће бити испод поменутог процента. Када би пензије биле повећане за 3,55%, то би било укупно 10% на годишњем нивоу, што сматрамо задовољавајућим", каже за "Српскаинфо" Трифуновић.
Осим тога, како наглашава, пензионери би у овој години могли да добију и једнократну помоћ.
"Послали смо захтјев Влади Српске, и сад чекамо. Једнократну помоћ смо тражили за све пензионере чија су примања до износа просјечне пензије. Колика ће та једнократна помоћ бити, још не знамо, али мислим да неће бити испод 100 КМ. Све зависи од тога колико у државној каси има пара", поручује Трифуновић.
Подсјетимо, у Српској су у јануару ове године пензије редовно повећане за 6,45%.
Хроника
Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича
Након тога, минимална пензија износи 350, а просјечна 697 КМ.
Са најављеним повећањем од 3,55%, минимална пензија ће отићи за још 12-13 марака, а просјечна за 24-25 КМ.
Из Владе Српске су недавно саопштили да ће у предстојећем периоду, у процесу израде ребаланса буџета, водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстаријих, пратећи њихове потребе и буџетске могућности.
"Ребалансом буџета који је у изради, планирано је повећање буџетских средстава намијењених пензионерима у Републици Српској", поручили су из Владе Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
22 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д1
Најновије
20
18
20
07
19
57
19
35
19
35
Тренутно на програму