Хрватска изашла у сусрет БиХ, мијењају се правила на границама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Република Хрватска одлучила је да изађе у сусрет Босни и Херцеговини те учини преседан у односу на досадашње стандарде Европске уније проширењем броја граничних прелаза.
Ово произлази из новог билатералног уговора договореног након преговора двије стране.
Европска унија има стандардизована мјерила за отварање граничних прелаза према сусједним државама, темељена на омјеру промета роба и путника, саобраћајној повезаности те привредној развијености пограничних подручја.
Свијет
Расте број несталих у урушавању зграде на Филипинима, има мртвих
У том контексту, процјене Европске комисије у посљедњих 15 година биле су да су за промет роба с Босном и Херцеговином потребна највише два гранична прелаза отворена 24 сата дневно за све врсте роба, опремљена свим потребним граничним и царинским инспекцијама.
Упркос томе, Босна и Херцеговина је у више наврата тражила отварање додатног таквог прелаза. Новим билатералним уговором између двије државе предвиђа се могућност отварања чак шест граничних прелаза за промет свих врста роба, што представља значајно одступање од досадашњих европских стандарда.
Уз то, уговором је предвиђена и прекатегоризација десет постојећих прелаза за погранични путнички саобраћај у прелазе за међународни промет путника, чиме се додатно повећава проточност људи преко границе.
Договор је резултат билатералних преговора делегација Босне и Херцеговине и Хрватске, који су се одвијали од децембра 2025. до априла 2026.
Сцена
Драгана Мирковић искрено о естетским корекцијама, открила да ли је радила нешто на себи
Током тог периода утврђено је како су превозници из БиХ, као и путници у транзиту, суочени с отежаним преласком границе, понајприје због увођења нових технологија провјере, укључујући систем уласка и изласка (ЕЕС), приликом уласка држављана БиХ у шенгенски простор.
Како би се ублажили ти проблеми и олакшао транзит преко спољне границе Европске уније, Хрватска је одлучила проширити број граничних прелаза у свим категоријама, посебно за промет свих врста роба и људи, као и укупни број прелаза за међународни промет путника, чиме је направљен преседан у односу на досадашњу праксу ЕУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
БиХ
1 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
20 ч0
БиХ
21 ч3
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму