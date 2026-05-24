Драгана Мирковић искрено о естетским корекцијама, открила да ли је радила нешто на себи

24.05.2026 16:08

Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Пјевачица Драгана Мирковић недавно је одлучила да отворено проговори о теми естетских корекција и стане на пут разним нагађањима о њеном изгледу.

Пјевачица, која је деценијама препознатљива по својој природности, демантовала је наводе да планира интервенције на свом лицу.

Драгана је истакла да не подржава одлазак под нож у потрази за савршенством.

"Ја сам била рекла да је вријеме за естетику, али ја то не волим и не желим, вријеме ми је за естетску корекцију, ја сам била у шоку, ја то нисам рекла, али то када се извуче из контекста…", објаснила је тада пјевачица.

"Д‌јевојке и са 30 година свашта себи раде"

У времену када су естетске корекције постале свакодневица, Драгана је указала на то да се д‌јевојке чак и у тридесетим годинама одлучују на разне промјене. За разлику од таквих трендова, њен највећи страх је губитак сопствене аутентичности. Она бира да прихвати природно старење и покоју бору, умјесто да изгуби оно што је чини јединственом.

"Д‌јевојке и са 30 година свашта себи раде, али ја се плашим губитка свог идентитета и израза на лицу који ја имам, шта ако не бих личила на себе, и онда сам прије за то да постоји бора више и несавршено лице и тако даље, него да дођем у опасност да више нисам ја – ја", искрено је изјавила Драгана за "Ексклузивно".

