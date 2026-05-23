Logo
Large banner

Многи не вјерују када чују колико Весна Змијанац има година

Аутор:

АТВ
23.05.2026 18:43

Коментари:

0
Пјевачица Весна Змијанац на сцени у црном одијелу и бијелој кошуљи.
Фото: YouTube/Screenshot/Vesna Zmijanac

Пјевачица Весна Змијанац деценијама важи за једну од највећих звијезда домаће музичке сцене, што је недавно и показала на своја три концерта у Арени, а многи се изненаде када чују колико заправо година има.

Наиме, Весна је рођена 4. јануара 1957. године, што значи да је напунила 69 година, али би јој на енергији, изгледу и харизми позавидјеле и много млађе колегинице.

пруга

Србија

Потпуно обустављен саобраћај возова у Србији

И данас, гдје год да се појави, привлачи огромну пажњу, а публика не крије да је и даље сматра једном од најљепших и најаутентичнијих пјевачица на естради.

Многи коментаришу да Весна изгледа далеко млађе, а пјевачица је више пута истицала да јој највише пријају мир, породица и живот ван градске гужве.

(Гранд)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Весна Змијанац

Пјевачица

естрада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јагоде

Здравље

Јагоде ће бити сочније и слађе помоћу овог трика

2 ч

0
Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву

БиХ

Двојица америчких конгресмена стигла у БиХ, састаће се с Караном

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Драма у Хрватској: Нестале двије дјевојчице, сви на ногама

3 ч

0
Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

Друштво

Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

3 ч

0

Више из рубрике

Микрофон студио пјевање

Сцена

Српска пјевачица свирепо претучена

3 ч

0
Преминуо Ајзак син Данијела Колмана

Сцена

Умро син Данијела Колмана: Имао је свега 14 година

5 ч

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Потврђена оптужница против мушкарца за којег се сумња да је запалио аутомобил Баке Прасета

7 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

9 ч

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner