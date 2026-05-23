Јагоде ће бити сочније и слађе помоћу овог трика

23.05.2026 18:35

Фото: pexels/ Han

Купили сте јагоде које изгледају савршено, а готово да немају никакав укус? Уз додатак шећера који користе и професионални кувари, јагоде могу постати знатно слађе, сочније и укусније за само неколико минута.

Многи с нестрпљењем чекају сезону јагода, па их купују чим се појаве на пијацама и у продавницама. Ипак, често се догоди да споља изгледају идеално, али када их пробате буду тврде, киселе или без правог укуса.

Постоји једноставан трик који користе и професионални кувари како би и мање зрело воће постало много укусније.

Све што треба да урадите јесте да јагоде исијечете и поспете са мало шећера. Након неколико минута воће почиње да пушта сопствени сок, арома постаје интензивнија, а јагоде мекше и слађе.

Ова метода, позната у кулинарству као мацерирање, често се користи за припрему воћа за колаче, палачинке, сладолед и друге десерте.

Ако желите да јагоде остану чвршће, довољно је да одстоје кратко, свега неколико минута. За мекшу и сирупасту текстуру потребно је да их оставите нешто дуже, око пола сата, како би пустиле више природног сока, преноси Најжена.

Кувари савјетују да се не претјерује са шећером, јер циљ није да се прикрије укус воћа, већ да се појача његова природна слаткоћа.

Додатни укус може се постићи и са неколико капи лимуновог или поморанџиног сока.

Занимљиво је да се исти трик може примијенити и на друго воће попут брескви, трешања, шљива или ананаса када није довољно зрело или је превише кисело.

