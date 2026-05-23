Трамп открио колике су шансе за споразум са Ираном

- Мислим да ће се десити једна од двије ствари - или ћу их ударити јаче него што су икада били погођени, или ћемо потписати добар споразум - навео је Трамп за "Аксиос".

Сцена Многи не вјерују када чују колико Весна Змијанац има година

Он је додао да би поједини људи радије имали споразум, а други би радије наставили рат.

Трамп је најавио да ће се вечерас састати са онима који преговарају са Ираном, Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером, те да ће до сутра знати да ли ће наставити овај сукоб.

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је данас да је постигнут одређени напредак у вези са Ираном.

Србија Потпуно обустављен саобраћај возова у Србији

- Немам вијести за вас у овом тренутку, али би могло бити неких вијести мало касније. Надам се да ће их бити. Као што сам рекао, постигнут је извјестан напредак - рекао је Рубио новинарима.

(СРНА)