Трамп открио колике су шансе за споразум са Ираном

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је "чврстих 50:50" да се постигне добар споразум са Ираном или да га "разнесу у ваздух".
- Мислим да ће се десити једна од двије ствари - или ћу их ударити јаче него што су икада били погођени, или ћемо потписати добар споразум - навео је Трамп за "Аксиос".
Он је додао да би поједини људи радије имали споразум, а други би радије наставили рат.
Трамп је најавио да ће се вечерас састати са онима који преговарају са Ираном, Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером, те да ће до сутра знати да ли ће наставити овај сукоб.
Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је данас да је постигнут одређени напредак у вези са Ираном.
- Немам вијести за вас у овом тренутку, али би могло бити неких вијести мало касније. Надам се да ће их бити. Као што сам рекао, постигнут је извјестан напредак - рекао је Рубио новинарима.
(СРНА)
