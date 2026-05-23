Logo
Large banner

Трамп открио колике су шансе за споразум са Ираном

Аутор:

АТВ
23.05.2026 18:56

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Рокланд Комјунити Колеџу, у петак, 22. маја 2026. године, у Саферну, Њујорк.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је "чврстих 50:50" да се постигне добар споразум са Ираном или да га "разнесу у ваздух".

- Мислим да ће се десити једна од двије ствари - или ћу их ударити јаче него што су икада били погођени, или ћемо потписати добар споразум - навео је Трамп за "Аксиос".

Весна Змијанац

Сцена

Многи не вјерују када чују колико Весна Змијанац има година

Он је додао да би поједини људи радије имали споразум, а други би радије наставили рат.

Трамп је најавио да ће се вечерас састати са онима који преговарају са Ираном, Стивеном Виткофом и Џаредом Кушнером, те да ће до сутра знати да ли ће наставити овај сукоб.

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је данас да је постигнут одређени напредак у вези са Ираном.

пруга

Србија

Потпуно обустављен саобраћај возова у Србији

- Немам вијести за вас у овом тренутку, али би могло бити неких вијести мало касније. Надам се да ће их бити. Као што сам рекао, постигнут је извјестан напредак - рекао је Рубио новинарима.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Трамп Иран преговори

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јагоде

Здравље

Јагоде ће бити сочније и слађе помоћу овог трика

2 ч

0
Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву

БиХ

Двојица америчких конгресмена стигла у БиХ, састаће се с Караном

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Драма у Хрватској: Нестале двије дјевојчице, сви на ногама

3 ч

0
Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

Друштво

Познати метеоролог поново разочарао грађане прогнозом

3 ч

0

Више из рубрике

Сунце у пустињи.

Свијет

Топлотни талас односи животе: Најмање 37 мртвих у Индији

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Свијет

Додик: Дијелимо бол с Кином

3 ч

0
Франсоа Касерека, члан покрета извиђача Конга, разговара са људима током кампање за сензибилизацију јавности усред епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026. године.

Свијет

Запаљен шатор за пријем обољелих од еболе: Побјегло 18 заражених особа

3 ч

0
Демонстранти који носе шпанске заставе учествују у протесту против владе премијера Педра Санчеза у Мадриду, Шпанија, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Десетине хиљада демонстраната у Мадриду тражи оставку премијера

3 ч

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner