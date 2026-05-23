Да ли ће нови систем мјерења висине ријешити проблем надвожњака код ГОБ-а?

Аутор:Валерија Илић
Бањалучко насеље Ада добило је нову инсталацију, систем превентивне контроле висине код надвожњака. Циљ је спречавање незгода и материјалне штете.
Међутим на том дијелу још увијек се не мисли на пјешаке који свакодневно пролазе том трасом. Испитали смо какво је стање и колико је заправо ефикасан нови систем.
Градска управа Бањалука прије неколико седмица похвалила се новим рјешењем за надвожњак код Градског олимпијског базена, постављен је систем превентивне контроле висине.
Како наводе на овој локацији су се често дешавале саобраћајне незгоде са свим врстама материјалних штета, али нажалост и са смртним исходом. Струка сматра да постављени граничници нису рјешење.
"Овим пројектом што је одјељење за саобраћај урадило, само је 10% од неког рјешења", рекао је за АТВ Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја, и додао:
"Ово је само добар маркетинг, али у круцијално не рјешава проблеме када је у питању безбједност пјешака, бициклиста, али и одвијање путничког саобраћаја".
Циљ имплементације граничника је безбједност свих учесника у саобраћају на високом нивоу, како нам је наведено у саопштењу. Међутим заборављени су пјешаци и бициклисти који свакодневно пролазе ово трасом.
Уколико сте пјешак на овој дионици пута, још увијек без адекватне заштите, тротоар води до самог надвожњака гдје и престаје, те су грађани приморани да се крећу уз саму саобраћајницу.
У саопштењу које нам је Градска управа Бањалука доставила добили смо одговор на само једно питање од три, а тиче се учинковитости постављених граничника. На питање колико је уложено у овај пројекат и по чијем пројекту је рађено, нисмо добили одговор.
"Објекат на овој дионици је изузетно учинковит, јер, и поред вертикалне саобраћајне сигнализације која је постављена са обје стране, која је недвосмислено указивала на висину (2,20 метра) слободног пролаза, незгоде су се догађале, те је одлучено да се додатно возачи моторних возила упозоре на висину дозвољеног пролаза, на начин који код прекорачења дозвољене висине упозорава возача путем граничника, који стоје са обе стране", рекли су нам у ГУ Бањалука.
Стручњак за безбједност у саобраћају истиче да на локацији постоје три кључна проблема, ширина саобраћајних трака, тротоар и критична висина за привредна возила.
"На тој микро локацији требало би извршити круцијалну и темељиту реконструкцију саме пруге преко коловоза и довести у одређену висину самог пролаз и ширину самог коловоз, да би омогућио и не сметан пролаз возила одговарајуће висине, али и пјешака и бициклиста који користе ту комуникацију", рекао је Јаћимовић.
У посљедњих пар година у овом дијелу града изграђено је много стамбених објеката. И због тога је нужно изаћи на терен и извршити анализу и пронаћи идејно рјешење како би се сви учесници у саобраћају осјећали безбједно.
