Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сока репрезентација Србије се у четвртфиналу Европског првенства састала са Албанијом, која је и домаћин турнира, а меч у Тирани имао је скандалозну увертиру.
Домаћи навијачи непријатељски су дочекали Орлове и извиждали химну "Боже правде", која готово да се није чула у преносу, али то није било све од испада албанске публике.
Многи од њих, међу којима је било и мале дјеце, увредљиво су гестикулирали према српским играчима, који им ни на који начин нису дало повода за такво понашање.
Такође, на трибинама су се могле видјети и заставе озлоглашене терористичке организације УЧК.
Подсјећамо, Србија је у групној фази освојили прво мјесто, пошто је побједама над Данском (4:3) и Румунијом (1:0) сакупила шест бодова. Једини пораз су Орлови доживјели од Мађарске (1:0), а у осмини финала савладали су Грчку са 2:0.
Наша репрезентација на континенталном шампионату игра у саставу: Живковић, Томовић, Живковић, Микић, Перендија, Димитријевић, Дамјановић, Јелић, Баранин, Смиљанић.
