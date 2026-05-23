Храна, превоз и висока сатница, али овај посао у БиХ нико не жели

Недостатак сезонских радника у Босни и Херцеговини постао је један од највећих проблема домаће пољопривреде, а произвођачи упозоравају да ситуација из године у годину постаје све тежа.
Иако су дневнице знатно порасле, а берачи јагода данас могу зарадити и до 10 марака по сату, интерес за сезонске послове све је мањи.
У јеку сезоне један радник може зарадити између 100 и 150 марака дневно, уз обезбијеђену храну и превоз, али многи произвођачи кажу да ни то више није довољно да привуку радну снагу.
“Људи једноставно одлазе тамо гдје је лакше зарадити новац. Све је теже пронаћи квалитетне раднике за бербу јагода, краставаца, паприке или купуса”, каже произвођач јагода из Семберије Ђорђе Вакчић.
Проблем није само у сезонским пословима. Послодавци широм БиХ посљедњих година тешко проналазе чак и сталне раднике, па се криза са тржишта рада све више прелива и на пољопривреду.
Пољопривредници тврде да је радна снага данас један од највећих трошкова производње, а многи су због тога смањили засаде или потпуно одустали од појединих култура које захтијевају велики број берача.
Одустао од ширења воћњака
Произвођач трешања Чедомир Радовановић каже да је управо због недостатка радника морао одустати од планираног ширења производње.
“Планирао сам засадити седам или осам хектара трешања, али сам стао на два хектара јер нисам могао пронаћи довољно радника. Раније сам имао велике проблеме током бербе јагода када ми је требало десетак и више сезонаца”, каже Радовановић.
Пољопривредници упозоравају да села остају без младих људи, док се старије генерације све теже могу носити с физички захтјевним пословима на њивама и у воћњацима, преноси БХРТ.
