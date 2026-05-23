Logo
Large banner

Храна, превоз и висока сатница, али овај посао у БиХ нико не жели

Аутор:

АТВ
23.05.2026 20:06

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Недостатак сезонских радника у Босни и Херцеговини постао је један од највећих проблема домаће пољопривреде, а произвођачи упозоравају да ситуација из године у годину постаје све тежа.

Иако су дневнице знатно порасле, а берачи јагода данас могу зарадити и до 10 марака по сату, интерес за сезонске послове све је мањи.

мобилни радар-муп кс-10122025

Ауто-мото

Возачи, опрез: Радари су данас на сваком кораку

У јеку сезоне један радник може зарадити између 100 и 150 марака дневно, уз обезбијеђену храну и превоз, али многи произвођачи кажу да ни то више није довољно да привуку радну снагу.

“Људи једноставно одлазе тамо гдје је лакше зарадити новац. Све је теже пронаћи квалитетне раднике за бербу јагода, краставаца, паприке или купуса”, каже произвођач јагода из Семберије Ђорђе Вакчић.

Проблем није само у сезонским пословима. Послодавци широм БиХ посљедњих година тешко проналазе чак и сталне раднике, па се криза са тржишта рада све више прелива и на пољопривреду.

Албанија - Србија

Фудбал

Примитивизам и срамота у Тирани током интонирања српске химне

Пољопривредници тврде да је радна снага данас један од највећих трошкова производње, а многи су због тога смањили засаде или потпуно одустали од појединих култура које захтијевају велики број берача.

Одустао од ширења воћњака

Произвођач трешања Чедомир Радовановић каже да је управо због недостатка радника морао одустати од планираног ширења производње.

“Планирао сам засадити седам или осам хектара трешања, али сам стао на два хектара јер нисам могао пронаћи довољно радника. Раније сам имао велике проблеме током бербе јагода када ми је требало десетак и више сезонаца”, каже Радовановић.

Ормуски мореуз

Свијет

Техеран има један услов за отварање Ормуског мореуза

Пољопривредници упозоравају да села остају без младих људи, док се старије генерације све теже могу носити с физички захтјевним пословима на њивама и у воћњацима, преноси БХРТ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јагоде

Радници

Плата

Зарада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Такозвани министар Конаковић наставља да сам себе дисквалификује

1 ч

1
Мајски дани одбојке

Остали спортови

Више од хиљаду дјевојчица на "Мајским данима одбојке"

1 ч

0
Кајак-кану Врбас

Остали спортови

Спринт тркама спуштена завјеса на Свјетско кајак-кану првенство

1 ч

0
Стадо породице Бановић

Друштво

Петоро браће и сестара чува стадо од 650 оваца и јагњади

1 ч

0

Више из рубрике

Поскупљују аранжмани агенција у Српској: Шта чека путнике

Економија

Поскупљују аранжмани агенција у Српској: Шта чека путнике

2 ч

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Економија

Стравична прогноза ММФ-а за Европу

3 ч

0
Аутомобил марке Лада, црне боје, паркиран на улици.

Економија

"Лада" банкротирала: Пропао њемачки увозник

8 ч

0
Мљевено месо у стакленој посуди.

Економија

Хитно повучено месо из продаје: У познатом производу пронађено страно тијело

12 ч

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner