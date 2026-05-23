Поскупљују аранжмани агенција у Српској: Шта чека путнике

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Доплата за гориво ове сезоне поскупљује туристичке аранжмане за путнике из БиХ, па ће они који љетују у Грчкој и Турској издвајати и до 40 КМ више због раста цијена нафте и керозина.
Туристичке агенције истичу да су корекције неизбјежне јер су цијене аранжмана формиране још прошле године, док глобалне кризе додатно утичу на туристичко тржиште. Ипак, авиокомпаније за сада углавном не повећавају цијене карата, а поједине дестинације чак нуде и јефтиније летове.
Лете авиони, али и цијене туристичких аранжмана. Грађане који планирају одмор ове сезоне могли би дочекати додатни трошкови. Поједине туристичке агенције најављују доплату за гориво у јуну мјесецу, а доплата је подложна промјенама у наставку сезоне у зависности од цијена нафтних деривата.
"Ове године су доплате за ту икс ипсилон кју таксу 17 аура за Грчку и 19 еура за Турску. То су доплате које се врше директно у агенцији, потпише се анекс уговора. Доплата се односи на гориво на повећање цијене јер сведоци смо да у неких уназад два мјесеца да је цијена горива у сталном расту. Обзиром да су наши пакетни аранжмани цијене за таксе су формиране у новембру мјесецу и тада се врђила обрачунска јединица за нафтне деривате у том периоду од тога је прошло неколико мјесеци тако да обзиром на рад морали смо то да коригујемо тј. Сама авиокомпанија је кориговала ту доплату за гориво", кажу из агенције "Контики".
Из туристичке агенције Нова истичу да они понуду нису претјерано мијењали али да дешавања у свијету утичу на туристичке понуде и цијене аранжмана.
"Не можемо рећи да не утиче, кад год су тако негативна дешавања у свијету она увијек утичу на туризам. Глобално али и на нас локално", рекао је за АТВ Александар Правдић, директор продаје туристичке агенције "Нова" Бањалука.
Истовремено, ирски авио превозник Рајанер је саопштио да су цијене карата опале у последњих неколико седмица као одговор на ситуацију на Блиском истоку, уз очекивање да ће цијене карата бити још ниже до краја јуна.
"Рајанер очекује у великој мјери стабилне цијене карата између јула и септембра", рекли су из ове компаније.
Поскупљења нема ни на бањалучком аеродрому. На штанду аеродрома у тржном центру Делта карте за Тиват по промотивним цијенама за Црну Гору која износи 95 КМ.
"Оно што тренутно можемо да потврдимо јесте да није дошло до драстичног повећања цијена карата са постојећим авиокомпанијама са којима сарађујемо односно није дошло до драстичног повећања са Рајанером, Визером, ерсрбијом али ни са ермонтенегром који је у претходном периоду потврдио и да с обзиром да је цијена керозина порасла за чак 122 посто од почетка америчко иранског сукоба неће увећавати цијену карата од планиране цијене која је већ објављена та ово љето што јесу лијепе вијести за наше грађане који су жељели користити услуге ове компаније ово љето", рекла је за АТВ Валентина Кецман, директор бањалучког аеродрома.
Према подацима међународне асоцијације за ваздушни саобраћај керозин је двоструко скупљи. Скочио је с 97 долара по барелу у фебруару на 197 у мају.
Скупљи трошкови туристичких аранжмана, цијене карата исте а за неке дестинације и ниже. Све то знак је да се путници који се одлуче ово љето провести на некима од атрактивнијих туристичких дестинација морају наоружати стпљењем и којом конвертибилном марком више.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму