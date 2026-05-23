"Лада" банкротирала: Пропао њемачки увозник

Компанија "Лада Аутомобиле" са сједиштем у граду Букстехудеу, њемачки увозник руског аутомобила "лада", који је запао у финансијске проблеме, поднијела је захтјев за стечај.
Пошто компанија није могла да пронађе новог инвеститора, овим се завршава више од 50 година постојања руског бренда "Лада" на њемачком тржишту, преноси портал "т-онлине".
Пословање у Букстехудеу је обустављено већ неколико мјесеци. Компанија је недавно запошљавала око десет људи, наводи њемачки портал.
Већ крајем 2019. године, руски произвођач је обуставио званични извоз у Европу јер је ЕУ пооштрила своје прописе о емисији издувних гасова.
Увозник у Букстехудеу је потом увезао теренац "ниву" у Њемачку као сиви увоз и продавао га под називима "лада 4x4" и "лада тајга". Иако су аутомобили били лошијег квалитета, били су изузетно јефтини, наводи портал, преноси Блиц.
