Минић: Пројекат за Аеродром Требиње биће завршен у року од 90 дана

Аутор:АТВ
Коментари:4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас да ће у року од 90 дана бити потпуно завршен главни пројекат за Аеродром Требиње, чиме се овај стратешки капитални пројекат коначно помјера с мртве тачке.
Премијер Српске је потврдио да је студија утицаја на животну средину већ завршена, те да ће еколошка дозвола бити израђена у року од 45 дана након подношења званичног захтјева. Ипак, најважнија вијест јесте да су за овај аеродром обезбијеђене све неопходне сагласности из комшилука.
"Овај пројекат је стајао због низа административних проблема, али сада су обезбијеђене сагласности од Хрватске и Црне Горе. Мислим да је ово за Србију и Српску велика ствар, да смо коначно успјели проћи кроз значајне фазе", истакао је Минић на конференцији за новинаре.
Да се ствари убрзавају на терену потврђује и чињеница да је прије два дана званично достављен главни водни пројекат.
"Он подразумијева одводњу са самог аеродрома, што укључује узлетиште, слетиште и све оно што је неопходно да аеродром функционише када је у питању хидрологија", појаснио је премијер Српске.
Када је ријеч о експропријацији земљишта, чију реализацију води Влада Републике Србије као главни инвеститор, проценат извршења већ сада прелази 20 одсто.
Република Српска
Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита
Овај састанак дио је континуираних активности на реализацији Специјалних и паралелних веза Српске и Србије. Поред премијера, разговорима у Требињу присуствовала је бројна делегација министара са обје стране Дрине.
Испред Српске ту су били министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, министар за просторно уређење Бојан Випотник те министар правде Горан Селак. Делегацију Србије чинили су државни секретар Ранко Шекуларац, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, као и директор „Аеродрома Србије“ Михајло Здравковић.
Током овог сусрета, поред договора о аеродрому, аутопуту Бањалука–Београд и ускотрачној прузи Мокра Гора-Вишеград, министри правде Горан Селак и Ненад Вујић потписали су и Изјаву о намјерама која води ка међусобном признавању правосудних испита Српске и Србије.
