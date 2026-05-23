Logo
Large banner

Минић: Пројекат за Аеродром Требиње биће завршен у року од 90 дана

Аутор:

АТВ
23.05.2026 12:40

Коментари:

4
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас да ће у року од 90 дана бити потпуно завршен главни пројекат за Аеродром Требиње, чиме се овај стратешки капитални пројекат коначно помјера с мртве тачке.

Премијер Српске је потврдио да је студија утицаја на животну средину већ завршена, те да ће еколошка дозвола бити израђена у року од 45 дана након подношења званичног захтјева. Ипак, најважнија вијест јесте да су за овај аеродром обезбијеђене све неопходне сагласности из комшилука.

"Овај пројекат је стајао због низа административних проблема, али сада су обезбијеђене сагласности од Хрватске и Црне Горе. Мислим да је ово за Србију и Српску велика ствар, да смо коначно успјели проћи кроз значајне фазе", истакао је Минић на конференцији за новинаре.

Да се ствари убрзавају на терену потврђује и чињеница да је прије два дана званично достављен главни водни пројекат.

"Он подразумијева одводњу са самог аеродрома, што укључује узлетиште, слетиште и све оно што је неопходно да аеродром функционише када је у питању хидрологија", појаснио је премијер Српске.

Када је ријеч о експропријацији земљишта, чију реализацију води Влада Републике Србије као главни инвеститор, проценат извршења већ сада прелази 20 одсто.

Горан Селак и Ненад Вујић

Република Српска

Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

Овај састанак дио је континуираних активности на реализацији Специјалних и паралелних веза Српске и Србије. Поред премијера, разговорима у Требињу присуствовала је бројна делегација министара са обје стране Дрине.

Испред Српске ту су били министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић, министар за просторно уређење Бојан Випотник те министар правде Горан Селак. Делегацију Србије чинили су државни секретар Ранко Шекуларац, амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров, као и директор „Аеродрома Србије“ Михајло Здравковић.

Током овог сусрета, поред договора о аеродрому, аутопуту Бањалука–Београд и ускотрачној прузи Мокра Гора-Вишеград, министри правде Горан Селак и Ненад Вујић потписали су и Изјаву о намјерама која води ка међусобном признавању правосудних испита Српске и Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аеродром

Требиње

Саво Минић

аеродром Требиње

Ђуро Мацут

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

На Цетињу током ноћи запаљена два аутомобила, огласила се полиција

4 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.

Градови и општине

Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.

Свијет

Лавров: Ток СВО пажљиво прате и пријатељи и противници Русије

4 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0

Више из рубрике

Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.

Градови и општине

Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

4 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Народ овдје тражи сигурност - осјећај да његова држава стоји иза њега

5 ч

6
Састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута у Требињу.

Градови и општине

Минић дочекао Мацута у Требињу: Премијери о кључним инфраструктурним пројектима

5 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner