Риједак и опасан вирус шири се Њемачком: Готово сви заражени умиру, вакцине нема

23.05.2026 13:20

Фото: pexels/Zakir Rushanly

Након неколико смртоносних случајева у Баварској, борнавирус је сада први пут потврђен и на сјеверу Њемачке.

Једна особа у Мекленбургу-Западној Померанији обољела је од ријетке и опасне инфекције, која у већини случајева завршава смрћу или тешким неуролошким посљедицама, због чега здравствене власти позивају грађане на појачан опрез, пише Феникс Магазин.

Готово сви заражени умиру, а они који преживе често остају са тешким трајним посљедицама. Како су локалне власти објавиле у петак, Државни завод за здравство и социјална питања (ЛАГУС) потврдио је инфекцију током маја.

Напада мозак и изазива кому

Борнавирус је врло риједак, али веома опасан патоген који код људи изазива тешке упале мозга. Болест обично започиње симптомима попут главобоље, повишене температуре и општег осјећаја слабости. Након неколико дана развијају се озбиљни неуролошки симптоми, укључујући збуњеност, поремећаје говора и епилептичне нападе.

Код већине пацијената стање се брзо погоршава те обољели падају у дубоку кому. Вакцина тренутно не постоји.

На нивоу цијеле Њемачке годишње се биљежи мање од десет случајева заразе, а већина их се појављује управо у Баварској. Тмо су ове године већ двије особе преминуле, док је пријављено и неколико нових инфекција.

Преживјеле само четири особе

Према подацима баварског Земаљског завода за здравство, готово сви познати случајеви инфекције вирусом БоДВ-1 завршили су смртним исходом. Само су четири особе до сада преживјеле болест, али неке од њих су остале са најтежим неуролошким оштећењима.

Главни преносилац борнавируса је пољска ровчица. Заражене животиње излучују вирус путем измета, урина и пљувачке, а саме притом не показују знакове болести.

Здравствене власти упозоравају грађане да никада не дирају мртве животиње голим рукама. Током чишћења затворених простора препоручује се ношење једнократних рукавица те заштитне маске за нос и уста, посебно ако постоји могућност подизања прашине, преноси Дневник.хр.

