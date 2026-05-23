Лавров: Ток СВО пажљиво прате и пријатељи и противници Русије

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да ток Специјалне војне операције пажљиво прате и пријатељи, и сусједи, и противници Русије.
Он је на скупу Савјета за спољну и одбрамбену политику нагласио да је за јачање руског утицаја у свијету главни задатак испуњење свих циљева СВО.
Према његовим ријечима, задатак руске дипломатије је да ствара услове за што ефикасније и успјешније дјеловање руских војника у оквиру Специјалне војне операције.
Лавров је оцијенио да у Евроазији већ увелико траје рат, који је, како је навео, услиједио послије западне припреме украјинске агресије против Русије, са циљем слабљења Москве и њеног потискивања из реда кључних свјетских играча.
Лавров је, такође, оптужио Запад да покушава да „развуче“ руске савезнике, наводећи примере Грузије, Молдавије, Украјине и сада Јерменије.
Према његовим ријечима, циљ је да се Москви отежа очување и јачање позиције Русије као велике силе и цивилизације, преноси Спутњик.
