Logo
Large banner

Лавров: Ток СВО пажљиво прате и пријатељи и противници Русије

Аутор:

АТВ
23.05.2026 12:26

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да ток Специјалне војне операције пажљиво прате и пријатељи, и сусједи, и противници Русије.

Он је на скупу Савјета за спољну и одбрамбену политику нагласио да је за јачање руског утицаја у свијету главни задатак испуњење свих циљева СВО.

Према његовим ријечима, задатак руске дипломатије је да ствара услове за што ефикасније и успјешније дјеловање руских војника у оквиру Специјалне војне операције.

Ебола

Здравље

Ебола наставља да се шири: Потврђена три нова случаја

Лавров је оцијенио да у Евроазији већ увелико траје рат, који је, како је навео, услиједио послије западне припреме украјинске агресије против Русије, са циљем слабљења Москве и њеног потискивања из реда кључних свјетских играча.

Лавров је, такође, оптужио Запад да покушава да „развуче“ руске савезнике, наводећи примере Грузије, Молдавије, Украјине и сада Јерменије.

Према његовим ријечима, циљ је да се Москви отежа очување и јачање позиције Русије као велике силе и цивилизације, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Здравље

Ебола наставља да се шири: Потврђена три нова случаја

4 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0
Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

Хроника

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

5 ч

0
Отворена врата кабине брода, гдје се види кормил.

Свијет

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

5 ч

0

Више из рубрике

Отворена врата кабине брода, гдје се види кормил.

Свијет

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

5 ч

0
Сцена на мјесту спасавања у руднику угља Лиушенју у граду Чангжи, кинеска провинција Шанси, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Број жртава у Кини повећан на 90, Си наредио темељну истрагу

6 ч

0
Дрон

Свијет

Руска ПВО током ноћи оборила 348 украјинских дронова

8 ч

0
Црни петак у Кини: Језива експлозија у руднику угља, најмање 82 страдалих

Свијет

Црни петак у Кини: Језива експлозија у руднику угља, најмање 82 страдалих

9 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner