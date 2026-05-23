Logo
Large banner

Тешка несрећа у Македонији: Четворо страдалих, међу њима оперски пјевач и његов син

Аутор:

АТВ
23.05.2026 12:43

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Оперски пјевач Ристе Велков и његов син Адам међу четворо су мртвих који су страдали у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас на скопској обилазници.

До трагедије у којој је страдао познати оперски пјевач наводно је дошло између надвожњака Визбегово и раскрснице Мирковци, када је теретно возило пробило заштитну ограду, прешло у супротну коловозну траку и директно се сударило са путничким аутомобилом марке „БМВ“, пише македонски портал Точка.

Полиција Црна Гора

Регион

На Цетињу током ноћи запаљена два аутомобила, огласила се полиција

Након силног удара избио је пожар, а возило је у потпуности изгорјело. У несрећи су живот изгубиле четири особе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Саобраћајна несрећа

страдао оперски пјевач

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.

Свијет

Лавров: Ток СВО пажљиво прате и пријатељи и противници Русије

4 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Здравље

Ебола наставља да се шири: Потврђена три нова случаја

4 ч

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

5 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.

Градови и општине

Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

4 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

На Цетињу током ноћи запаљена два аутомобила, огласила се полиција

4 ч

0
Такси знак на аутомобилу.

Регион

Упозорење за туристе у Хрватској: Не улазите у такси прије него што ово провјерите

7 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пронађене кости и лобања поред пута: Ужасан призор у Црној Гори

18 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Матуранткиња повријеђена приликом употребе пиротехнике током славља: Ухапшене три особе

22 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner