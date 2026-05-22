Матуранткиња повријеђена приликом употребе пиротехнике током славља: Ухапшене три особе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сплитска полиција ухапсила је три лица због употребе пиротехничких средстава током славља матураната од којих је повријеђена 18-годишњакиња.
"Од двије особе одузели смо 17 пиротехничких средстава и ухапсили их, а још једна је ухапшена због активирања пиротехничких средстава", наводи се у полицијском саопштењу.
Свијет
Свијет ускоро можда добија нову државу
Сплитски матуранти данас су се окупили и забављали на Риви, а потом су шетњом западном обалом отишли у Парк Звончац, гдје ће њихова забава трајати до 20.00 часова.
Град Сплит први пут је организовао славље матураната на завршетку средњошколског образовања, преноси портал "Индекс".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч1
Фудбал
3 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч1
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму