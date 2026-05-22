Матуранткиња повријеђена приликом употребе пиротехнике током славља: Ухапшене три особе

22.05.2026 18:56

Фото: МУП Хрватске

Сплитска полиција ухапсила је три лица због употребе пиротехничких средстава током славља матураната од којих је повријеђена 18-годишњакиња.

"Од двије особе одузели смо 17 пиротехничких средстава и ухапсили их, а још једна је ухапшена због активирања пиротехничких средстава", наводи се у полицијском саопштењу.

Сплитски матуранти данас су се окупили и забављали на Риви, а потом су шетњом западном обалом отишли у Парк Звончац, гдје ће њихова забава трајати до 20.00 часова.

Град Сплит први пут је организовао славље матураната на завршетку средњошколског образовања, преноси портал "Индекс".

