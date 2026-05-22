Мета укида 350 радних мјеста због улагања у АИ

22.05.2026 19:22

Фото: pexels/Julio Lopez

Технолошки гигант Мета планира укидање око 350 радних мјеста у Ирској као дио ширег глобалног реструктурирања усмјереног на развој вјештачке интелигенције (АИ).

Како преноси “Irish Examiner”, запослени у ирским канцеларијама компаније већ су обавијештени да ће њихова радна мјеста бити угашена, док Мета истовремено спроводи глобално смањење броја запослених које обухвата око 8.000 радника.

Компанија Мета тренутно запошљава приближно 1.800 људи у Ирској, а према ирским законима била је дужна да о планираним отказима обавијести и Министарство предузетништва. Откази долазе у тренутку када компанија улаже огромна средства у развој АИ технологије и реорганизацију пословања како би остала конкурентна у трци са ривалима попут Гооглеа и ОпенАИ-ја.

Фокус на АИ и мање тимове

Према информацијама из компаније, највећи удар очекује се на инжењерске и продуктне тимове, док извори упозоравају да би нови таласи отпуштања могли услиједити касније током године. Запосленима широм свијета препоручено је да раде од куће док се реструктурирање спроводи.

Мета је претходно премјестила око 7.000 радника у нове тимове фокусиране на развој АИ производа и дигиталних агената. Компанија је за ову годину планирала улагања већа од 100 милијарди долара у инфраструктуру и развој вјештачке интелигенције. Крајем марта Мета је глобално имала нешто мање од 80.000 запослених, прије најновијег реструктурирања и отказа.

Директорка за људске ресурсе компаније Јанелле Гале навела је у интерном допису да Мета жели “равнију организациону структуру” са мањим тимовима који ће моћи брже да доносе одлуке и преузимају већу одговорност. Према њеним ријечима, циљ промјена је повећање продуктивности и ефикасности рада.

