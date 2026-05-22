Марко Рубио објавио: Америка се повлачи

Амерички државни секретар Марко Рубио потврдио је данас да су преговори уз учешће Вашингтона о окончању сукоба у Украјини обустављени због недостатка напретка.
Додао је да је Америка ипак спремна да им се поново прикључи ако се појави шанса за постизање резултата.
Он је то изјавио новинарима током састанка министара спољних послова НАТО у Шведској, преноси "Укринформ".
"Укључили смо се јер су нам рекли да смо једини који то могу да ураде. Једини са којима ће и Руси и Украјинци разговарати", објаснио је амерички државни секретар.
Истовремено је признао да преговори нису дали резултате.
"Нажалост, нису били продуктивни", рекао је Рубио.
Он је, такође, демантовао наводе о наводном притиску Вашингтона на Кијев.
"Приче које се шире да смо присиљавали Украјинце да заузму одређени став нису тачне", истакао је Рубио.
Он је нагласио да су САД спремне да и даље подржавају преговоре уколико они имају шансу да донесу резултате.
"У посљедњих неколико мјесеци једноставно смо имали осјећај да није било значајног напретка, али можда ће се динамика промијенити… Ако видимо могућност да организујемо преговоре који ће бити продуктивни, а не контрапродуктивни, и који имају шансу да буду успјешни, спремни смо да одиграмо ту улогу", рекао је Рубио.
Он је додао и да САД не желе да учествују у "бескрајном циклусу састанака" који не дају резултате.
Према његовим ријечима, овај сукоб може да се заврши само преговарачким рјешењем, а не војном побједом једне стране у традиционалном смислу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
