Бивша мисица пронађена мртва

У Индији, гдје сваке године хиљаде младих жена буду убијене због недовољног мираза, такве смрти ријетко доспију у медије.
Смрт Твише Шарме, која се догодила 12. маја у граду Бопал, изазвала је велику медијску пажњу и свакодневно пуни насловнице, пише ББЦ.
Пас луталица угризао малољетника за ногу: Ужас у Какњу
Ова 33-годишња манекенка и глумица била је у браку тек пет мјесеци с адвокатом Самартом Сингом када је пронађена мртва у њиховом дому. Твишини родитељи и браћа тврде да су је Синг и његова мајка, пензионисани судија Гирибала Синг, злостављали због захтјева за миразом те да је убијена.
Са друге стране, Гирибала Синг назвала је оптужбе "неоснованим" и устврдила да је Твиша имала психичких проблема те да је извршила самоубиство.
Полиција је покренула истрагу због смрти повезане са миразом и испитује да ли је ријеч о убиству или самоубиству. Самарт Синг је тренутно у бјекству, а за информацијама које би довеле до његовог хапшења расписана је новчана награда.
#CCTV footage related to the suspicious death of model and actress #Twisha Sharma (31) in #Bhopal surfaced on Monday. The footage allegedly shows her going to the terrace of the house shortly before her death. pic.twitter.com/PSmhtFZdg4— Bhaskar English (@BhaskarEnglish_) May 19, 2026
Суд је одбио његов захтјев за кауцију и наложио му да се преда до 23. маја. Његовој мајци одобрена је заштита од хапшења уз кауцију.
Случај је додатно привукао пажњу јер је Гирибала Синг бивши судија, док је Твиша била познато лице у индијској јавности. Освојила је титулу Мис Пуне 2012. године, радила у рекламама, глумила у регионалним филмовима и касније се бавила маркетингом. Пријатељи је описују као амбициозну и ведру особу.
Породица Шарма тврди да су проблеми почели убрзо након вјенчања крајем 2025. године. Наводе да су Сингови стално критиковали висину мираза и организацију вјенчања.
Путин издао хитну наредбу након напада на колеџ
Посебно тежак сукоб наводно је избио када је Твиша затруднила. Њени родитељи тврде да су муж и свекрва сумњали да дијете није његово и да су је присилили на абортус почетком маја. Синг све оптужбе одбацује и тврди да Твиша није жељела дјецу.
Додатни шок изазвале су поруке које је Твиша слала породици преко друштвених мрежа. У једној од њих написала је: "Мој живот је живи пакао".
Њена породица тврди да је посљедњи разговор са њом прекинут изненада у ноћи када је умрла, након чега им је свекрва јавила: "Нема је више".
Прва обдукција показала је да је смрт наступила вјешањем, али су забиљежене и повреде настале прије смрти. Породица је због тога тражила нову обдукцију и одбија кремацију док се случај потпуно не расвијетли.
Мушкарац који је пријетио убиствима у Сарајеву рекао ''да му долазе гласови у главу, па би због тога убијао''
Случај је изазвао бурне реакције широм Индије, а на друштвеним мрежама покренута је кампања "Правда за Твишу Шарму". Отац преминуле тврди да моћни људи покушавају да утичу на истрагу и поручује да породица неће одустати док правда за његову кћерку не буде задовољена.
Влада савезне државе Мадја Прадеш саопштила је да ће истрагу преузети Централни истражни биро (ЦБИ).
