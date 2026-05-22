Бивша мисица пронађена мртва

22.05.2026 17:32

Твиша Шарма, мисица пронађена мртва
У Индији, гдје сваке године хиљаде младих жена буду убијене због недовољног мираза, такве смрти ријетко доспију у медије.

Смрт Твише Шарме, која се догодила 12. маја у граду Бопал, изазвала је велику медијску пажњу и свакодневно пуни насловнице, пише ББЦ.

Ова 33-годишња манекенка и глумица била је у браку тек пет мјесеци с адвокатом Самартом Сингом када је пронађена мртва у њиховом дому. Твишини родитељи и браћа тврде да су је Синг и његова мајка, пензионисани судија Гирибала Синг, злостављали због захтјева за миразом те да је убијена.

Са друге стране, Гирибала Синг назвала је оптужбе "неоснованим" и устврдила да је Твиша имала психичких проблема те да је извршила самоубиство.

Полиција је покренула истрагу због смрти повезане са миразом и испитује да ли је ријеч о убиству или самоубиству. Самарт Синг је тренутно у бјекству, а за информацијама које би довеле до његовог хапшења расписана је новчана награда.

Суд је одбио његов захтјев за кауцију и наложио му да се преда до 23. маја. Његовој мајци одобрена је заштита од хапшења уз кауцију.

Случај је додатно привукао пажњу јер је Гирибала Синг бивши судија, док је Твиша била познато лице у индијској јавности. Освојила је титулу Мис Пуне 2012. године, радила у рекламама, глумила у регионалним филмовима и касније се бавила маркетингом. Пријатељи је описују као амбициозну и ведру особу.

Породица Шарма тврди да су проблеми почели убрзо након вјенчања крајем 2025. године. Наводе да су Сингови стално критиковали висину мираза и организацију вјенчања.

Посебно тежак сукоб наводно је избио када је Твиша затруднила. Њени родитељи тврде да су муж и свекрва сумњали да дијете није његово и да су је присилили на абортус почетком маја. Синг све оптужбе одбацује и тврди да Твиша није жељела дјецу.

Додатни шок изазвале су поруке које је Твиша слала породици преко друштвених мрежа. У једној од њих написала је: "Мој живот је живи пакао".

Њена породица тврди да је посљедњи разговор са њом прекинут изненада у ноћи када је умрла, након чега им је свекрва јавила: "Нема је више".

Прва обдукција показала је да је смрт наступила вјешањем, али су забиљежене и повреде настале прије смрти. Породица је због тога тражила нову обдукцију и одбија кремацију док се случај потпуно не расвијетли.

Случај је изазвао бурне реакције широм Индије, а на друштвеним мрежама покренута је кампања "Правда за Твишу Шарму". Отац преминуле тврди да моћни људи покушавају да утичу на истрагу и поручује да породица неће одустати док правда за његову кћерку не буде задовољена.

Влада савезне државе Мадја Прадеш саопштила је да ће истрагу преузети Централни истражни биро (ЦБИ).

